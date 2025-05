Lançadas mais de 900 vagas para robótica em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis e outros

Vagas são destinadas para estudantes da rede pública e bolsistas de colégios particulares

Thiago Alonso - 22 de maio de 2025

Vagas para cursos são disponibilizadas para jovens de Goiás. (Foto: Divulgação/Governo de Goiás)

O Goiás Social, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), anunciou a abertura de mais de 900 vagas para cursos de robótica e outras tecnologias, de forma gratuita.

O curso completo é composto por três módulos, sendo eles “Introdução à robótica”, “Robótica e impressão 3D” e “Tecnologias avançadas”, onde os alunos poderão aprender sobre os componentes e placas robóticas, lógicas de programação e até produzir o próprio protótipo.

As oportunidades são destinadas a crianças e jovens, entre 8 e 20 anos, em situação de vulnerabilidade social, desde que sejam estudantes da rede pública ou bolsistas de escolas particulares.

Ao todo, 17 municípios estão incluídos no programa, dentre eles Goiânia, Cristalina, Trindade, Alto Paraíso, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Catalão, Jataí, Luziânia, Mambaí, Pirenópolis, Porangatu, Rio Verde, São Luís de Montes Belos, São Miguel do Araguaia, Uruana e Valparaíso de Goiás.

Para participar, os interessados devem se inscrever até o próximo dia 29 de maio, por meio de um formulário eletrônico, respondendo questões pessoais.

Após a divulgação dos selecionados, o Goiás Social dará continuidade às matrículas já na primeira quinzena de junho, sendo que os aprovados na primeira chamada começarão as aulas já no dia 09 do mesmo mês. Estudantes classificados para a segunda chamada podem se matricular entre os dias 09 e 13 de junho.

As turmas serão organizadas em diferentes horários para facilitar o acesso a diversos públicos, sendo que estudantes dos módulos 2 e 3 são rematriculados e dão continuidade ao curso.

Em caso de dúvidas, a Secti disponibilizou o e-mail [email protected] e o WhatsApp (62) 99627-6899, onde os interessados podem tirar dúvidas.

