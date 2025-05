6 segredos para aumentar a durabilidade das suas roupas preferidas

Com o passar do tempo, lavagens descuidadas podem prejudicar todas as peças e pesar no bolso

Gabriella Licia - 23 de maio de 2025

(Foto: Reprodução/YouTube/Júlio Taylan)

Quem nunca teve uma peça do coração que perdeu a graça depois de poucas lavagens? A boa notícia é que, com alguns cuidados simples, dá sim pra manter suas roupas preferidas bonitas por muito mais tempo — mesmo com o uso frequente.

A verdade é que a forma como você lava, seca, guarda (e até escolhe os produtos de limpeza) faz toda a diferença na vida útil dos tecidos. E esses segredos, pouca gente te conta.

Evidentemente, a qualidade das peças também precisa ser um pouco melhor, caso o plano seja reutilizá-las por muito tempo. No entanto, com essas dicas que listaremos logo abaixo, você poderá melhorar (e muito) o processo de lavagem, tornando menos agressivo para suas roupas preferidas.

Confira abaixo 6 segredos para aumentar a durabilidade das suas roupas preferidas

1. Lave com água fria sempre que possível

Água quente desgasta os tecidos e pode causar encolhimento. Para a maioria das roupas, a água fria já é suficiente para limpar sem danificar.

2. Separe por cores e tecidos

Misturar tudo na máquina é prático, mas reduz a durabilidade. Tecidos leves devem ser lavados separadamente de jeans e peças mais pesadas, por exemplo.

3. Evite o uso excessivo de sabão e amaciante

Produtos demais não significam limpeza melhor. Eles podem deixar resíduos, desbotar e até endurecer os tecidos com o tempo.

4. Vire as peças do avesso antes de lavar

Essa dica simples ajuda a preservar a cor e evita bolinhas nos tecidos delicados das suas roupas preferidas.

5. Prefira secar à sombra

O sol direto acelera o desgaste da fibra e desbota até as roupas mais novas. Secar à sombra garante cor e forma por muito mais tempo.

6. Guarde com cuidado

Evite cabides de arame e nunca pendure tricôs ou roupas pesadas. Dobrar corretamente e manter as peças em local arejado é essencial para evitar deformações.

