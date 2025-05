Saiba hotéis com day use para relaxar em Goiânia

Comércios de diferentes estilos têm aderido nova modalidade, que visa promover refúgio rápido

Gabriella Pinheiro - 23 de maio de 2025

Transamérica Collection Goiânia. (Foto: Reprodução)

Imagine visitar um hotel, pousada ou clube e poder aproveitar todos os serviços ofertados. A ideia vem se popularizando por meio do day use — iniciativa promove um refúgio rápido em áreas de lazer de estabelecimentos por tempo determinado.

Em Goiânia, diferentes comércios que oferecem piscinas, bares e restaurantes têm aderido à medida e caído no gosto da população.

1. K Hotel

Um dos ambientes que se destaca nessa modalidade é o K Hotel, localizado na Avenida Deputado Jamel Cecílio, no Jardim Goiás, em Goiânia.

O local oferece uma experiência completa para quem busca conforto, com amplos quartos, café da manhã, além de piscina, bar, sauna, brinquedoteca e até academia.

O day use inclui um apartamento e o uso de todas as áreas comuns. O funcionamento é das 8h às 18h.

2. Castro’s Park Hotel

Situado na Avenida República do Líbano, no Setor Oeste, em Goiânia, o Castro’s Park Hotel – primeiro cinco estrelas da cidade.

O local conta com suítes amplas, restaurante interno, uma área de lazer com piscinas aquecidas, academia, sauna e restaurante de alto padrão. Além disso, há 10 salas versáteis e um centro de convenções modulável, com capacidade para até 500 pessoas.

Neste caso, o day use está disponível de segunda a sexta, das 10h às 18h, garantindo acesso à área de lazer completa.

3. Quality Hotel Flamboyant

O Quality Hotel Flamboyant também é uma ótima opção. O local possui piscina com vista panorâmica da cidade, além de uma área ideal para relaxar.

Localizado na Rua 14, no Jardim Goiás, o ambiente conta com o restaurante Madregaia Tempero & Drinks, que fica em um espaço moderno dentro do salão principal e oferece pratos saborosos.

Para os interessados, o day use funciona das 10h às 18h, incluindo um apartamento e acesso a todas as áreas comuns.

4. SJ Premium Hotels by Atlantica

Outra opção é o SJ Premium Hotels by Atlantica, localizado na Rua 22, no Setor Oeste. O hotel possui uma piscina com borda infinita, academia, spa, saunas a vapor e seca, bar panorâmico e café da manhã servido todos os dias, além de salas para reuniões e eventos.

Neste caso, o day use funciona das 8h às 18h e permite acesso à piscina, academia, café da manhã completo no restaurante, além de uma taça de espumante nacional.

5. Transamérica Collection Goiânia

O Transamérica Collection Goiânia, localizado na Rua T-51, no Setor Marista, é ideal para quem busca um momento de relaxamento.

O ambiente conta com banheira de hidromassagem, academia, área de lazer, piscina ao ar livre, terraço, spa e sauna. O local ainda oferece o restaurante Dom Rosso, com pratos elaborados.

Por lá, o day use acontece das 12h às 18h, permitindo entrada nas áreas comuns, como piscina, sauna, restaurante e terraço.

