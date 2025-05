Vídeo: cães ajudam polícia a prender traficantes em Anápolis

Prisões ocorreram em flagrante durante mandados de busca e apreensão orquestrados pela PC

Thiago Alonso - 23 de maio de 2025

Cães farejadores auxiliaram a prender os suspeitos. (Foto: Divulgação/PC)

Com o auxílio de cães farejadores, duas pessoas foram presas em flagrante na manhã desta sexta-feira (23), durante uma operação da Polícia Civil (PC) de combate ao tráfico de drogas, em Anápolis.

A 6ª fase da Operação Boca Fechada, realizada pelo Grupo Especial de Repressão a Narcóticos (Genarc), por intermédio do Grupo Especial de Investigações Criminais (Geic), deflagrou dez medidas judiciais, sendo cinco mandados de busca e apreensão.

Durante a ação, que teve como foco localizar provas da organização criminosa investigada por levar uma vida de luxo com a comercialização de drogas, os policiais acabaram encontrando ainda mais entorpecentes sob posse de duas pessoas.

Com o auxílio de cães farejadores do BPCães, a PC conseguiu localizar várias substâncias ilegais, juntamente com celulares dos envolvidos e dinheiro oriundo dos crimes, sendo que todos foram apreendidos como forma de auxiliar no inquérito.

Os dois indivíduos presos agora devem ser encaminhados para uma unidade prisional, onde devem permanecer à disposição do Judiciário.

Ao mesmo passo, o Genarc deve seguir com as investigações, a fim de localizar possíveis novos envolvidos na organização criminosa.

