Humorista de Anápolis viraliza ao mostrar indignação com advogado que fez defesa por bebê reborn

Em entrevista ao Portal 6, Willia Marques de tal explicou o que o levou a se posicionar sobre tema

Beatriz Bueno - 25 de maio de 2025

Willia Marques, criador de conteúdo anapolino (Foto: Reprodução/@wyllyaa_)

O humorista anapolino, Willia Marques (@wyllyaa_), de 28 anos, viralizou nas redes sociais após publicar um vídeo mostrando a indignação com o posicionamento de um advogado.

O tema abordado pelo jurista em questão foi repercutido em uma reportagem do perfil Anápolis Notícias e dizia respeito aos pais de um bebê reborn, que teriam direito a ter guarda compartilhada do boneco ultrarrealista após a separação.

Em entrevista ao Portal 6, Willia explicou os motivos que o levaram a gravar uma resposta e se manifestar sobre o assunto. Segundo ele, há questões muito mais urgentes e relevantes para a cidade que deveriam receber atenção e debate público.

Entre os problemas citados estão ruas esburacadas e lotes urbanos tomados pelo mato, que impactam diretamente a qualidade de vida da população.

No vídeo, o humorista aparece insatisfeito com o espaço dado ao tema nas mídias locais, enquanto problemas estruturais seguem sem solução. ”A cidade toda cheia de buracos, eu evito sair a noite porque está começando a roubar aqui em Anápolis e o povo está preocupado com bonecos”, sustentou.

O posicionamento de Willia acabou repercutindo entre os usuários, que – fazendo uso de comentários irônicos e humorísticos – concordaram com o cenário e demonstraram preocupação com a atual posição da sociedade frente aos bebê reborn.

