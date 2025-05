Carro capota após colisão e deixa uma pessoa ferida, em Anápolis

Situação aconteceu na Avenida Pedro Ludovico, em uma região adensada do Sul da cidade

Paulo Roberto Belém - 24 de maio de 2025

Um dos veículos ficou com as rodas para cima (Foto: Reprodução)

Um acidente envolvendo dois veículos na noite deste sábado (24), em Anápolis, resultou no capotamento de um deles, na Avenida Pedro Ludovico, no bairro Calixtópolis, região Sul de Anápolis.

O Fiat Pulse e o Volkswagen Polo seguiam pela via sentido Centro, quando, por motivos ainda não sabidos, colidiram. Com isso, o Polo capotou, ficando com as rodas para cima.

Foi justamente o condutor desse veículo que ficou ferido. Ele teve lesão no rosto, na região do nariz, sendo encaminhado para o Hospital de Urgências Dr. Henrique Santillo (Heana) pela equipe de resgate.

Já a condutora do Pulse, uma mulher, não se feriu. Por isso, não foi preciso encaminhá-la para alguma unidade de saúde. Ela permaneceu no local, deslocando o veículo para um espaço às margens da pista.

Por ser em uma região adensada, o acidente chamou a atenção de curiosos, que foram até lá para acompanhar a situação.

