Garupa de motocicleta morre em Aparecida de Goiânia após ser atropelada por carro de luxo

Equipes do Samu chegaram a se dirigir ao endereço, mas ela já sem encontrava sem vida

Thiago Alonso - 26 de maio de 2025

Garupa morreu após ser atropelada. (Foto: Reprodução)

Uma jovem, de 25 anos, morreu após sofrer um grave acidente de trânsito com um carro de luxo, enquanto estava na garupa da moto do marido, no fim da noite deste domingo (25), em Aparecida de Goiânia.

Na ocasião, a motocicleta trafegava pela Rua X-20, no Setor Santa Luzia, quando, ao passar por um cruzamento sem respeitar o “Pare”, o casal foi atropelado por uma Land Rover Velar — que também teria furado sinalização semelhante.

O impacto foi tão grande que eles foram arremessados para longe, sendo necessário acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que se dirigiu ao local.

Apesar dos esforços, assim que chegaram, os socorristas encontraram a garupa caída no chão e já sem vida, sendo possível apenas constatar o óbito.

O marido dela, por outro lado, foi resgatado ainda com vida e encaminhado ao Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), em Goiânia.

Equipes da Polícia Militar (PM) também estiveram presentes no local do acidente, onde constataram que o motorista do carro que causou o atropelamento havia fugido do local, abandonando o veículo para trás.

Além disso, testemunhas teriam o reconhecido, relatando que ele estava com sinais de embriaguez e acompanhado de outras duas pessoas, sendo que uma delas seria uma mulher grávida.

Agora, o caso deve ser encaminhado para uma delegacia da Polícia Civil (PC), que deve realizar a abertura de um inquérito para apurar a dinâmica do acidente.

