Manutenção simples para acabar com o pinga-pinga da torneira

Todo adulto funcional que se preze precisa aprender a lidar com esse problema universal nos lares brasileiros

Magno Oliver - 26 de maio de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube)

Morar em um lar é ter a certeza que, mais cedo ou mais tarde, você vai precisar resolver problemas domésticos. E o da torneira pingando é um clássico e que todo mundo vai enfrentar ao longo dos anos.

Assim, torneira pingando parece um problema pequeno, mas além do incômodo do barulho tem o desperdício de água que o dano causa. Ao final do mês, a conta de água vai dizer o tamanho do prejuízo.

Mas a boa notícia é que a solução para resolver isso é bem simples e você pode fazer sem precisar gastar com técnico ou encanador.

Vai ajudar muito, principalmente para quem não tem experiência com manutenção hidráulica em casa.

Manutenção simples para acabar com o pinga-pinga da torneira

Torneira pingando é um problema muito comum em residências pois o gotejamento tem relação direta com o desgaste de um acessório interno que regula o bom funcionamento dela, a borracha de vedação, o famoso “courinho”. Outro problema frequente, também, é o acúmulo de resíduos minerais que impedem a circulação de água.

Assim, com o tempo, a borracha perde a eficácia e começa a falhar na vedação da passagem de água.

Os encanadores trazem o tutorial para te ajudar. Eles explicam que para realizar a manutenção, você vai precisar de chave de fenda, pano limpo, chave inglesa ou ajustável, veda-rosca e uma borracha de vedação nova.

Feito isso, você vai fechar o registro geral da água para garantir segurança durante o reparo e remover a tampa da torneira com a chave de fenda ou inglesa. Assim, desrosqueie o parafuso interno e retire a válvula da torneira.

Assim, pegue a chave inglesa, desenrosque a parte metálica que protege o mecanismo interno até chegar na parte da borracha de vedação. Confira se ela está ressecada ou desgastada e faça a substituição pela borrachinha nova. Retire, limpe em volta com o pano limpo, limpe o interior da torneira e remonte todas as partes que você desrosqueou.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!