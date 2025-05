Passageira morre após ser ejetada de carro em gravíssimo acidente na BR-158

Outras vítimas foram encaminhadas a unidades médicas com ferimentos moderados

Davi Galvão - 26 de maio de 2025

Carro ficou severamente avariado após o acidente. (Foto: Divulgação)

Uma mulher, de 48 anos, morreu após um grave acidente na BR-158, altura do município de Caiapônia, região Sudoeste de Goiás. Ao todo, sete pessoas estavam no carro.

A tragédia aconteceu na madrugada do último sábado (24), mas as informações foram divulgadas somente na manhã desta segunda-feira (26).

As autoridades informaram que, durante uma curva, nas proximidades do km 198, o veículo saiu da pista e capotou, com a vítima fatal sendo ejetada, indo a óbito ainda no local.

Os demais passageiros sofreram ferimentos moderados e foram encaminhados a hospitais da região.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Científica estiveram no local e o caso segue sendo investigado pelas autoridades.

