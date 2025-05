Plano de saúde 100% goiano se destaca com atendimento humanizado e rede de excelência

Voltado para famílias, empresas e também planos individuais, o Mais Saúde oferece um atendimento humanizado, preços acessíveis e conta com uma rede credenciada de referência em Goiânia e região

Gabriella Licia - 26 de maio de 2025

Plano de Saúde tem se tornado sucesso em Goiânia e região. (Foto: Reprodução)

Em meio à variedade de operadoras no mercado, um plano de saúde genuinamente goiano vem ganhando cada vez mais espaço e confiança entre os moradores de Goiânia e região. O Mais Saúde nasceu com um propósito claro: oferecer qualidade, proximidade e valores acessíveis, tudo com o olhar voltado para a realidade da população goiana.

Isento de qualquer ligação com operadoras nacionais ou contratos públicos, o plano é privado e 100% independente, fundado por dois empresários com experiência prévia na gestão de outro plano local. A proposta é manter uma administração enxuta e um relacionamento direto com o cliente.

Voltado para famílias, empresas e também planos individuais, o Mais Saúde oferece atendimento humanizado, preços acessíveis e uma rede credenciada de alto padrão, com hospitais e clínicas amplamente reconhecidos em Goiânia.

Entre os destaques da rede estão o Hospital Jacob Facuri, o tradicional Hospital da Criança, o reformado Hospital Infantil de Campinas, além de maternidades bem avaliadas na capital. Laboratórios renomados como Núcleo, Multimagem, Citocenter, entre outros, também estão inclusos nos planos, garantindo um serviço confiável e com boa cobertura.

Planos a partir de R$ 189,90 e atendimento próximo

Com valores a partir de R$ 189,90 por mês para beneficiários de 0 a 18 anos (plano com coparticipação), o Mais Saúde oferece custo-benefício competitivo, respeitando todas as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Vale lembrar que, como qualquer plano regulamentado, a cobertura pode variar de acordo com o perfil e as necessidades do beneficiário. Casos com demandas específicas, como doenças pré-existentes ou condições que exigem maior atenção terapêutica (ex: autismo), seguem os critérios estabelecidos pela legislação vigente.

O Mais Saúde reforça seu compromisso com a transparência, responsabilidade e cumprimento integral das diretrizes da ANS, priorizando sempre o bem-estar do paciente dentro dos limites permitidos por lei.

Para quem busca um plano de saúde próximo, com raízes goianas, atendimento humanizado e valores justos, o Mais Saúde representa uma escolha consciente e de confiança.