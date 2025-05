Últimos dias de inscrições para curso gratuito da Equatorial Goiás com mais de 100 vagas

Selecionados receberão uma bolsa auxilio durante os módulos, que incluem conteúdos técnicos e comportamentais

Thiago Alonso - 26 de maio de 2025

Funcionários da Equatorial Goiás. (Foto: Divulgação/ Equatorial Goiás)

Termina no próximo sábado (31) o prazo para as inscrições na Escola de Eletricistas da Equatorial Goiás, curso profissionalizante realizado de forma gratuita em parceria com o Senai.

Neste ano, a companhia de energia elétrica de Goiás oferece 100 vagas, das quais pelo menos 25 alunos de cada município — Goiânia, Anápolis, Luziânia e Itumbiara — podem se candidatar.

A carga horária total do curso é de 520h, período em que os alunos aprenderão conteúdos técnicos e comportamentais voltados para o setor de distribuição de energia elétrica, com acesso a módulos de raciocínio lógico, comunicação e planejamento de carreira, além de acompanhamento voltado à inserção no mercado de trabalho.

Para participar do processo seletivo, os interessados devem preencher alguns requisitos, como ter ensino médio completo, idade mínima de 18 anos e CNH definitiva nas categorias B ou C.

As inscrições devem ser feita por meio do site Escola de Eletricistas, onde também é possível consultar os editais do certame.

Além da matrícula no curso, os selecionados ainda têm direito a uma bolsa auxílio de R$ 680 mensalmente, a qual deve permitir que eles se dediquem 100% às aulas.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!