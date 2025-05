Meteorologia aponta queda de temperatura e possibilidade de chuva em Goiás; veja cidades

Frente fria vindo do Sudoeste do país deve chegar ao estado, trazendo variações climáticas

Thiago Alonso - 27 de maio de 2025

Dia frio e nublado em Goiânia. (Foto: Augusto Araújo)

Os próximos dias em Goiás devem ser marcados por quedas nas temperaturas e o retorno das chuvas, conforme apontou o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo).

Segundo a meteorologia, uma frente fria que passa pela região Sudeste do Brasil deve avançar para o Centro-Oeste, trazendo o friozinho para as terras goianas.

Além disso, a formação também deve causar pancadas de chuvas isoladas e irregulares em determinadas localidades, como Chapadão do Céu, que já deve registrar 5 mm de chuva.

Outros municípios como Caiapônia, Iporá, Jataí e Rio Verde também devem registrar pequenas precipitações de 2 mm.

Ainda que de forma tímida, as quedas d’água também devem ser vistas em Catalão, Ouvidor, Itumbiara, Santa Helena, Davinópolis, Palmeiras de Goiás e Doverlândia, marcando pelo menos 1 mm.

O frio, no entanto, chega com mais intensidade em Cristalina, no Leste goiano, onde as temperaturas devem marcar mínimas de 13 °C, mesmo índice de Morrinhos, na região Sul.

Cidades como Luziânia, Três Ranchos, Ipameri e Cocalzinho de Goiás também devem sentir a queda das temperaturas, com marcações de 14 °C.

Em Anápolis, o friozinho chega com mínimas de 15 °C, em meio a pancadas isoladas de até 1 mm de chuva.

Na capital, Goiânia, a situação é parecida, registrando mínimas de 16 °C e precipitações também de 1 mm, trazendo as quedas d’água para a Região Metropolitana.

