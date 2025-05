A Samsung está com uma promoção por tempo limitado no Galaxy S23 Ultra, oferecendo incríveis 41% de desconto no dispositivo.

Vale a pena investir em um Samsung Galaxy S23 Ultra em 2025?

Desempenho ainda competitivo: lançado em 2023, o Galaxy S23 Ultra continua sendo um smartphone com excelente desempenho em 2025. Equipado com o processador Snapdragon 8 Gen 2 e 12 GB de RAM, ele ainda roda a maioria dos aplicativos e jogos com fluidez. Para usuários que não exigem os recursos mais recentes, o S23 oferece uma experiência sólida, especialmente em tarefas do dia a dia.

Atualizações de software e segurança: a Samsung comprometeu-se com quatro anos de atualizações de sistema e cinco de segurança para a linha Galaxy S. Isso significa que o S23 Ultra ainda recebe updates até, pelo menos, 2027. Isso o torna uma opção segura em termos de longevidade, principalmente se adquirido por um bom preço em 2025.

Custo-benefício atrativo: com o lançamento do Galaxy S25, o S23 teve queda de preço no mercado. Isso o torna uma excelente opção para quem busca um topo de linha por um custo bem menor. Modelos podem ser encontrados por preços muito mais acessíveis, entregando câmera de qualidade, tela AMOLED e boa autonomia de bateria.