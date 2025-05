Cidades do Sul registram neve e chuva congelada

MACEIÓ, AL (FOLHAPRESS) – Cidades do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina registraram a queda de flocos de neve na madrugada desta quinta-feira (25), além da chuva congelada, conforme dados da Climatempo Metodologia.

Em Santa Catarina, o registro foi feito no município de São Joaquim, localizado na serra catarinense, por volta das 9h. No Rio Grande do Sul, as cidades São Francisco de Paula, São José dos Ausentes, Bom Jesus e Cambará do Sul também tiveram neve. Há possibilidade de geada no oeste do Rio Grande do Sul e extremo oeste do Paraná.

De acordo com a Climatempo, um ciclone extratropical está levando umidade do mar para o Sul do Brasil. Essa umidade, somada ao avanço de uma massa de ar gelado, cria as condições para a formação de nuvens capazes de gerar cristais de gelo e neve nas regiões serranas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

A possibilidade de neve geralmente ocorre com temperaturas mínimas entre 2°C e -2°C. Segundo a Climatempo, regiões mais elevadas da serra catarinense podem registrar até -7°C nos próximos dias.

À Folha Estael Sias, meteorologista da MetSul, diz que o ciclone está se formando na altura do Rio Grande do Sul e pode causar, além de chuva intensa, vendavais, falta de energia, destelhamentos, e quedas de árvores.

“De um lado tem um ciclone jogando chuva e vento, do outro, entrando um ar muito frio. Essa é uma combinação clássica que favorece a ocorrência de neve no Rio Grande do Sul”, diz ela.

Áreas de altitude ao redor de mil metros ou mais, segundo ela, têm maior potencial para neve.

Conforme a Climatempo, há chances de neve também em áreas mais baixas da Serra Gaúcha, como Gramado, Canela e Caxias do Sul. Para o sul do Paraná, a chance de algum tipo de precipitação invernal é menor, mas não completamente descartada.

A saída do ciclone, a partir de sexta-feira (30), deve trazer temperaturas baixas e pode ocasionar outro fenômeno típico, a geada, explica Estael.