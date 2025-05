Homem é morto em Goiânia após cliente de garota de programa ter “crise de ciúmes”

Crime aconteceu no meio da rua, onde o corpo foi deixado tomado por sangue

Da Redação - 29 de maio de 2025

Suspeito foi preso após esfaquear o morador de rua. (Foto: Reprodução)

Um homem foi preso após matar um morador de rua esfaqueado, em plena madrugada desta quarta-feira (28), na região Central de Goiânia.

Conforme a Polícia Militar (PM), o suspeito estava acompanhado de uma garota de programa, consumindo bebidas alcoólicas e drogas, quando a vítima se aproximou e falou com a acompanhante.

Neste momento, o autor teria ficado enciumado e avançado contra o morador de rua, desferindo golpes com um canivete contra ele, o deixando totalmente ensanguentado no meio da via.

Após o ocorrido, a PM foi acionada, realizando patrulhamentos na região a fim de localizar o autor, de 32 anos, que foi encontrado em um hotel ainda nas proximidades.

Segundo informações preliminares da corporação, ele já possuía antecedentes criminais por violência doméstica, lesão corporal, tráfico de drogas, além de outro homicídio.

Diante disso, foi dada voz de prisão contra o suspeito, que foi detido e encaminhado até a Central de Flagrantes de Goiânia.

Agora, ficará a cargo da Polícia Civil (PC) realizar a abertura de um inquérito para apurar a dinâmica do assassinato, assim como os devidos procedimentos legais.

