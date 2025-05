Como sair do “Close Friends” de alguém sem que a pessoa perceba

Uma pessoa indesejada te colocou no Close dela e você não aguenta mais ver as postagens, quer sair daquilo e não consegue? Sua dor de cabeça acaba de chegar ao fim

Magno Oliver - 30 de maio de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Howfinity)

O famoso “Close Friends” ou amigos próximos do Instagram é uma ferramenta que permite que os usuários criem uma lista de pessoas que podem visualizar suas histórias na rede social.

Assim, esse recurso funciona como uma espécie de grupo exclusivo no qual você pode compartilhar conteúdos mais pessoais ou exclusivos com um grupo bem selecionado.

A Meta lançou a ferramenta como uma forma de fortalecer conexões com seus seguidores mais próximos e criar um senso de comunidade.

No entanto, existe uma particularidade no uso do “Close Friends” que muita gente não comenta: você pode adicionar seus seguidores. Porém, eles não podem sair, a não ser que você os remova. E isso tem causado irritação em muita gente.

Muitos usuários foram colocados nos melhores amigos de outras pessoas sem que elas pedissem, o que acabou incomodando de certa forma. Elas queriam sair e não conseguiam, pois não havia nenhum recurso que permitisse isso.

Foi então que a usuária @himebruna publicou no X, antigo Twiiter, um tutorial para te ajudar a sair do “Close Friends” das pessoas.

“Utilidade pública:

Se você não aguenta mais estar no close friends *daquela* pessoa, é só você denunciar o story que o Instagram te remove automaticamente”, diz ela na postagem. Nos comentários, ela reforça que tem que denunciar como spam.

Confira a publicação na íntegra:

utilidade pública: se você não aguenta mais estar no close friends *daquela* pessoa eh só você denunciar o story que o instagram te remove automaticamente pic.twitter.com/LtZTafgwCc — dra bruna hime (@himebruna) May 23, 2025

