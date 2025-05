Jovem viraliza ao mostrar reação de goianos com ‘friozinho’

Usuários entraram na brincadeira e fizerem relatos sobre situação vivida: "nem sei como que toma banho nessa temperatura"

Augusto Araújo - 30 de maio de 2025

Vídeo viralizou com reação de jovem ao frio de Goiás. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Nesse friozinho que atinge o estado de Goiás, nada mais natural do que se embolar em cobertores para se manter quentinho. E foi justamente brincando com isso que um jovem viralizou nas redes sociais.

Com mais de 240 mil visualizações no TikTok em pouco mais de 24h, o vídeo postado no perfil de Gabriell Alencar (@gabriellalencar_of) é bem simples, mas representa bem a essência do goiano.

Isso porque, nas imagens, ele aparece falando “galera, que frio, nossa senhora! Que delícia de cama”, exclama, enquanto deita na cama e se abraça no cobertor.

A grande ironia da situação é o texto no topo da publicação, dizendo: “25ºC, o goiano na mesma hora”, fazendo alusão ao comportamento dos moradores do estado assim que as temperaturas caem um pouco.

Nos comentários, vários usuários deixaram depoimentos sobre a forma como têm lidado com o friozinho. “13 graus, eu nem sei como que toma banho com essa temperatura”, disse uma.

Já outra internauta afirmou: “Nem pra faculdade eu fui hoje”, enquanto um outro seguidor revelou: “o despertador tocou a 20 minutos e até agora não tive coragem de tirar a coberta”.

Previsão do tempo

Apesar das brincadeiras com o friozinho nas redes sociais, os institutos de meteorologia apontam uma real queda de temperatura em diversas regiões de Goiás.

Para esta sexta-feira (30), o Climatempo indicou que as mínimas devem bater 14º em Goiânia e Aparecida de Goiânia. Contudo, as máximas podem ser de 26ºC na capital e de 25º na cidade vizinha.

Por fim, Anápolis também deve ter temperaturas mais baixas, na casa de 14ºC. Por outro lado, os termômetros não devem passar dos 22ºC no município.

