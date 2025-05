Onde tomar chocolate quente em Goiânia

Ambientes oferecem espaços confortáveis, além de variadas opções no cardápio

Gabriella Pinheiro - 30 de maio de 2025

Café S/A. (Foto: Reprodução/Instagram/ @cafe.sa)

Além da pamonha e dos caldos, a chegada do tempo frio, que assolou diferentes municípios de Goiás nesta semana, também torna o cenário propício para o consumo de outro produto: o chocolate quente.

Em Goiânia, diferentes cafeterias da capital oferecem a bebida e possuem ambientes acolhedores para a época.

1. Café du Centre

Fixada na Rua 144, no Setor Marista, em Goiânia, a Café du Centre é o ambiente perfeito para os fãs de chocolate e conquista os moradores pelo espaço confortável.

Por lá, a bebida é servida com textura cremosa e sabor equilibrado. O funcionamento é de segunda a sexta, das 14h30 até 20h, e aos sábado, das 10h até 16h30.

2. Café S/A

Outro local que também se destaca nesse requisito é o Café S/A, que fica na Rua T-61, no Setor Bueno, e funciona de segunda a domingo das 08h30 até 19h.

O espaço oferece um chocolate quente e é um boa recomendação para quem busca atendimento rápido durante uma pausa na rotina.

3. Tia Nair Café

Já na Rua 4, no Setor Central, está a Tia Nair Café, que é considerada um dos clássicos do Centro da capital goiana e que encanta os visitantes pelo cardápio variado.

O local possui uma ampla seleção de doces, bolos e até delícias da culinária internacional.

Para os interessados em visitar, o ambiente funciona de segunda a sexta, das 07h30 até 17h15, e aos sábados. das 07h30 até 12h.

4. Kopenhagen

Dentro do Flamboyant Shopping, no Jardim Goiás, está a Kopenhagen que é mais uma opção para quem busca saborear a bebida. O local – que é famoso pelos chocolates finos – e possui um chocolate quente com uma camada de chocolate no interior da xícara.

O ambiente funciona de segunda a sábado, da 10h às 22h, e aos domingos de 12h às 20h.

5. C’alma

Por fim, há a cafeteria C’alma, que fica na Rua C-156, no Jardim América, que produz chocolates refinados. No local, cada pedaço de chocolate é uma verdadeira celebração.

Além da bebida quente, o ambiente também conta no cardápio opções como brownie servido com chantilly de limão-galego e jabuticaba.

O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 09h30-18h30 e aos sábados das 09h30 até 13h30.

