Governo de Goiás anuncia mais de 900 vagas de ensino EAD em áreas cobiçadas pelo mercado

60% das vagas são destinadas a públicos em situação de vulnerabilidade social

Davi Galvão - 01 de junho de 2025

Basileu França, em Goiânia, é uma das Escolas do Futuro. (Foto: Divulgação/Governo de Goiás)

Estão abertas as inscrições para 901 vagas em cursos profissionalizantes gratuitos nas áreas de tecnologia e inovação, promovidos pelas Escolas do Futuro de Goiás (EFGs).

O conteúdo das formações inclui temas como comércio eletrônico, redes sociais, inteligência artificial, produção de conteúdo digital, programação e estratégias de marketing online.

As aulas serão totalmente online, com carga horária de 160 horas, distribuídas ao longo de 40 dias letivos. Podem participar moradores de qualquer cidade do estado com 16 anos ou mais e, no mínimo, ensino fundamental completo.

As vagas estão distribuídas entre as cinco unidades das EFGs, localizadas em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Valparaíso, Mineiros e Santo Antônio do Descoberto.

Das oportunidades, 60% são destinadas a públicos em situação de vulnerabilidade social, como estudantes da rede pública, pessoas com deficiência, com altas habilidades/superdotação e com renda familiar per capita de até um salário-mínimo e meio.

Para visualizar o edital na íntegra e também realizar as inscrições, os interessados devem acessar site oficial do certame.

