Previsão do tempo para Goiânia e Aparecida de Goiânia nesta terça-feira (03)

Cidades devem enfrentar cenários similares, sem previsão de chuva

Gabriella Pinheiro - 02 de junho de 2025

Vista aérea de Aparecida de Goiânia. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Aparecida de Goiânia)

A previsão do tempo para as cidades de Goiânia e Aparecida de Goiânia indica um panorama similar, marcado por temperaturas mínimas predominantes no período da manhã e elevação dos termômetros ao longo da tarde da próxima terça-feira (03).

Segundo o Climatempo, na capital, as máximas podem chegar a 28 °C, enquanto a mínima pode ser de 18 °C. O cenário ainda deve ser de sol com aumento de nuvens à tarde e, com maior intensidade, no período noturno.

Das 5h às 8h, será o período em que a cidade deve enfrentar 18 °C. Em contrapartida, das 14h às 15h, o termômetro no município deve atingir 28 °C, enquanto das 16h às 17h, devem marcar 27 °C.

A partir das 18h, a temperatura deve começar a cair, indo de 26 °C para 25 °C, 24 °C, 23 °C e 22 °C, respectivamente. Não há previsão de chuva para a data e a umidade do ar deve variar de 51% a 89%.

Já em Aparecida de Goiânia, a expectativa é de mínimas de 17 °C e máximas de 29 °C. A previsão também é de sol com aumento de nuvens à tarde, com aumento à noite.

Em relação à temperatura, a mínima deve ser registrada às 6h. Já das 7h às 8h, haverá um leve projeção, alcançando os 18 °C. Às 15h, deve ser o momento em que os termômetros atingem 29 °C.

Somente a partir das 16h é que as temperaturas começam a cair, passando de 28 °C para 27 °C, 26 °C, 25 °C, 24 °C, 23 °C e 22 °C. Também não há previsão de chuva para o dia e a umidade do ar pode variar de 48% a 89%.

