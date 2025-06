Você moraria aqui? Cidade é eleita a melhor do Brasil para se viver

Com menos de cinco mil habitantes, município do interior lidera ranking nacional de qualidade de vida pelo segundo ano seguido

Isabella Valverde - 02 de junho de 2025

Município é destaque em qualidade de vida. (Foto: Divulgação)

Gavião Peixoto, localizada no interior do estado de São Paulo, foi eleita novamente a melhor cidade do Brasil para se viver. O município alcançou o primeiro lugar no Índice de Progresso Social Brasil 2025, que avalia a qualidade de vida nos 5.570 municípios brasileiros.

Com cerca de 4.800 habitantes, a cidade obteve uma pontuação de 73,6 em uma escala que vai de zero a 100. Esse é o segundo ano consecutivo em que Gavião Peixoto lidera o levantamento, consolidando-se como referência em bem-estar social no país.

A pesquisa, organizada por especialistas com base em dados sociais e ambientais, revelou que, apesar da leve queda na média nacional em relação ao ano anterior, o pequeno município paulista manteve sua posição de destaque com folga.

Gavião Peixoto é um município relativamente jovem. Ele foi emancipado oficialmente em 1995, após décadas como distrito da cidade de Araraquara. Sua história começou como um assentamento rural, com base na agricultura, principalmente no cultivo de laranja e cana-de-açúcar.

Um capítulo importante da transformação econômica do local ocorreu em 2001, com a instalação da segunda unidade da Embraer, empresa brasileira referência mundial na fabricação de aeronaves. Desde então, a cidade passou a produzir modelos como o KC-390 Millennium, o Super Tucano e até os modernos caças Gripen.

Mesmo com seu porte reduzido, Gavião Peixoto já sediou grandes eventos e recebeu artistas renomados em comemorações locais, como Alok, Bruno & Marrone e André Valadão.

Além da infraestrutura, a cidade também tem uma história curiosa. Um grupo de imigrantes russos se instalou na região no início do século XX, fugindo da Revolução de 1917. Embora a presença tenha se diluído com o tempo, ainda há um cemitério na cidade com inscrições em russo.

O Índice de Progresso Social, ao contrário de indicadores tradicionais como o Produto Interno Bruto (PIB) ou o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), foca em aspectos que impactam diretamente a vida das pessoas. A avaliação considera 57 indicadores divididos em três grandes áreas: necessidades humanas básicas, fundamentos do bem-estar e oportunidades.

Entre os critérios analisados estão saneamento básico, segurança pública, acesso à moradia, qualidade da educação básica, participação cívica, inclusão social e acesso à informação. A edição de 2025 também passou a incluir dados inéditos, como o consumo de alimentos ultraprocessados, acesso a benefícios previdenciários e o número de famílias em situação de rua.

O estudo também revela que ter uma economia forte não garante boa posição no ranking. Muitos municípios com alto Produto Interno Bruto aparecem mal colocados por não investirem adequadamente em políticas públicas voltadas à qualidade de vida.

De forma geral, o interior do estado de São Paulo continua se destacando. Entre as 20 primeiras cidades do ranking, 14 são paulistas. Já entre as capitais, apenas Curitiba, Brasília e Campo Grande conseguiram figurar entre as mais bem avaliadas.