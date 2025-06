Apresentador de TV emagrece mais de 50 kg e surpreende com novo visual

De marmita fit ele não é, mas de superação entende bem!

Anna Júlia Steckelberg - 03 de junho de 2025

(Foto: Reprodução/Instagram)

Se você acompanhava o Gominho pela TV ou pelas redes sociais, pode até ter se perguntado nos últimos meses: “ué, é ele mesmo?” A resposta é sim, e com um novo visual que está chamando a atenção de todo mundo. Aos 36 anos, o apresentador de TV vive uma verdadeira reviravolta na saúde, no corpo e na mente.

Conhecido pelo alto astral e pela fala leve, Gominho decidiu dar um basta em hábitos que já afetavam seu bem-estar. Chegou a pesar 150 kg e relatou episódios de compulsão alimentar e consumo excessivo de álcool. O estalo veio com uma conversa médica direta: “fortalece a perna, cuida do joelho”, relatou em entrevista à Quem. Ele foi para academia no dia seguinte.

O grande aliado nessa transformação foi o medicamento Mounjaro, à base de tirzepatida, usado no tratamento de diabetes tipo 2 e cada vez mais citado por famosos no combate à obesidade. Com acompanhamento médico, Gominho perdeu 53 kg e, após três meses sem o remédio, mantém os resultados com treinos, foco e uma alimentação mais leve (mas sem paranoia com calorias).

A nova rotina inclui sono regrado, alimentação com mais saladas e proteínas, pouca ingestão de carboidratos e, claro, muito bom humor. Nada de viver só de marmita ou entrar na onda fitness radical: “Nossa vida é um surto, não dá pra ficar regradinho sempre”, brincou na entrevista.

O impacto foi imediato nas redes: ao postar uma foto sem camisa, recebeu uma chuva de elogios. Comentários como “tá lindo!” e “gato iluminado!” viraram rotina.

E se engana quem pensa que a mudança parou por aí. No Instagram, o apresentador compartilha sua nova fase no quadro #GominhoGourmet, com receitas leves, práticas e bem-humoradas, como o wrap de acelga com atum.

Mais do que um emagrecimento, Gominho vive uma transformação de dentro para fora. E faz questão de reforçar: “quero envelhecer com energia, sem perder quem eu sou.”

