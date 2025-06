Previsão do tempo para Anápolis nesta sexta-feira (06)

Informações da Climatempo indicam as condições, incluindo as temperaturas ao longo do dia

Paulo Roberto Belém - 05 de junho de 2025

Não há previsão de chuva para sexta sexta-feira (06) (Foto: Paulo Roberto Belém/Portal 6)

Para quem espera um clima ameno nesta sexta-feira (06), a previsão do tempo aponta um cenário positivo em Anápolis.

Isso porque, segundo o instituito Climatempo, será um dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer e algumas nuvens à tarde. O site também indica que no período da noite, as nuvens abandonarão o céu, com tendência de ficar totalmente limpo.

Em relação às temperaturas, as típicas de outono. Amanhece mais frio, variando entre 16° e 17° entre as 06h e 08h, valendo usar aquele agasalho no período.

A partir das 08h30, a previsão indica subida, chegando aos 26° até o meio-dia. A máxima do dia será alcançada em seguida, a partir das 13h e estacionando na cidade até às 16h30.

Ao entardecer, a queda da temperatura será levemente sentida, quando os termômetros começam a cair, variando para baixo entre 26° e 20°, sendo esta última com expectativa de ser registrada às 22h.

Com o cenário, a previsão do tempo não indica chuva, com umidade do ar variando entre 44% e 90% e o vento fraco de no máximo 7 km/h soprando à esquerda.

