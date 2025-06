Previsão do tempo para Goiânia e Aparecida de Goiânia nesta sexta-feira (06)

Informações do site Climatempo indicam as condições, incluindo as temperaturas ao longo do dia

Paulo Roberto Belém - 05 de junho de 2025

Imagem mostra foto aérea da cidade de Goiânia. (Foto: Divulgação/ Prefeitura de Goiânia)

A previsão do tempo para esta sexta-feira (06) em Goiânia e Aparecida indica um dia que deve ser mais ameno em relação às temperaturas. Ao menos, é o que indica o site especializado Climatempo.

O cenário deve ser de sol com muitas nuvens durante o dia, sendo que em determinados períodos há a possibilidade de o céu ficar nublado. A condição se estende para a noite.

O amanhecer começará marcando 17°C às 06h, chegando aos 18°C às 08h. Depois desse primeiro horário, há a tendência de subida gradativa dos termômetros para 27°C ao meio-dia.

Será no período da tarde que a temperatura máxima desta sexta será registrada, quando a partir das 14h, o calor chegará aos 28°C, com manutenção desse índice até às 18h.

É somente no anoitecer que vai ficando mais fresco, com os termômetros marcando 26°C às 19h, 25°C às 20h, 23° C às 21 e finalmente 22° C por volta das 22h, sendo as informações do site.

Em relação à umidade do ar, esta varia entre 43% e 88%, com vento soprando à esquerda em 8 km/h, sem a esperança de chuva em Goiânia e Aparecida, segundo a previsão do tempo.

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando na Grande Goiânia? Clique aqui para acessar o Portal 6, além do Instagram @portal6noticias para ler as últimas notícias de hoje!