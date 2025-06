Últimos dias para participar de processo seletivo em Goiás com salários de até R$ 6,3 mil

Candidaturas podem ser feitas de forma online e seleção acontece em uma única etapa

Gabriella Pinheiro - 05 de junho de 2025

Participante realizando prova para concurso. (Foto: Ilustração/Prefeitura de PG)

Termina na próxima terça-feira (10) o prazo para os interessados se inscreverem no novo Processo Seletivo Simplificado do Instituto Federal de Goiás (IFG).

A oportunidade é destinada para o cargo de Professor Substituto para a área de Letra/Livras, sendo necessário que o candidato seja graduado em Letras.

As candidaturas podem ser feitas, de forma online, por meio do site do IFG. O valor da taxa de inscrição é de R$ 40.

Os candidatos serão analisados por meio de uma única etapa, sendo ela a prova de títulos e prova de desempenho didático, conforme os critérios de pontuação estabelecidos no edital.

Os selecionados terão uma carga horária semanal de 40 horas e contarão com um salário que pode variar de R$ 3.412,63 a R$ 6.356,02 ao mês.

Mais informações estão disponíveis no edital.