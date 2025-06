Abertas inscrições de processo seletivo na área da Saúde com mais de 50 vagas em Goiás

Oportunidades são para níveis técnico e superior, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde

Gabriella Pinheiro - 06 de junho de 2025

A Prefeitura de Monte Alegre de Goiás está com um processo seletivo aberto para diversas áreas, com oportunidades em diferentes cargos e níveis.

São 52 vagas, entre imediatas e formação de cadastro de reserva, destinadas a profissionais de níveis técnico e superior, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde.

As inscrições podem ser feitas de forma presencial, mediante apresentação da documentação solicitada no edital, na Secretaria Municipal de Educação, localizada na Praça da Matriz, no Setor Central. O prazo vai até às 17h do dia 12 de junho.

O certame acontecerá em uma única etapa, composta por prova de títulos, com análise e pontuação de aspectos relacionados à qualificação e experiência profissional.

No caso da vaga para enfermeiro, é necessário ter curso superior em Enfermagem e registro ativo no Conselho Regional de Enfermagem (COREN). O contratado receberá uma remuneração de R$ 2.277,00 e cumprirá jornada semanal de 40 horas.

Já para Técnico(a) em Enfermagem, é necessário curso técnico e registro ativo no COREN. Os selecionados terão salário de R$ 1.518,00 e jornada de 40 horas semanais.

Mais informações estão disponíveis no edital.

