Marca de calça jeans que marcou época no Brasil não resistiu e faliu

Se você viveu os anos 90 e 2000, com certeza já desejou uma calça com o raio amarelo bordado no bolso

Anna Júlia Steckelberg - 06 de junho de 2025

(Foto: Zoomp/Divulgação)

Fundada em 1974 por Renato Kherlakian, a Zoomp surgiu com uma proposta ousada: valorizar o jeans nacional em um mercado saturado de grifes internacionais.

Com modelagens modernas e campanhas de impacto, a marca de calça jeans rapidamente virou sinônimo de estilo urbano entre os jovens brasileiros. O raio amarelo da logomarca virou status, tanto que a grife chegou a ter lojas em 10 países, estrelou campanhas com Gisele Bündchen e fotos de Mario Testino.

Mas o que parecia uma trajetória imbatível encontrou seu calcanhar de Aquiles nos anos 2000.

Com a abertura do mercado para importados e o avanço das redes de fast fashion, a Zoomp teve dificuldades para se adaptar. Mesmo após a venda do controle para a holding HLDC, que assumiu R$ 130 milhões em dívidas e tentou reestruturar a empresa, o plano não se sustentou.

O sonho de reunir grandes nomes da moda brasileira sob o grupo I’M (Identidade Moda), com Alexandre Herchcovitch e Fause Haten, durou pouco. Em 2008, os estilistas deixaram o projeto, um sinal claro de que o império estava ruindo.

Em 2009, a Justiça decretou a falência da Zoomp, após processo movido por um fornecedor. A empresa até recorreu, entrou em recuperação judicial e fechou suas lojas no ano seguinte. Mas nunca mais foi a mesma.

O golpe final veio em 2016, quando a marca foi arrematada em leilão pela K2, do empresário Alberto Hiar, o “Turco Loco”, da Cavalera. A compra foi polêmica, judicialmente contestada, e acabou drenando recursos da própria Cavalera, levando a K2 a entrar em recuperação judicial em 2021.

A Zoomp chegou a ensaiar um relançamento com loja na Oscar Freire, em São Paulo. Mas a pandemia atropelou a tentativa.

Hoje, o que resta são lembranças, e algumas peças perdidas em marketplaces. A Zoomp ainda existe, mas apenas como sombra do que foi. Uma marca que brilhou com força, caiu com estrondo e deixou saudade entre os que viveram sua era de ouro.

