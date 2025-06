Mulher destrói carro de ex-marido que dormia na casa de amiga em Anápolis

Imagens mostram veículo severamente danificado e momento em que suspeita chega a entrar no automóvel

Gabriella Pinheiro - 06 de junho de 2025

Imagem mostra carro completamente destruído, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Ao deixar a casa de uma amiga, na manhã desta sexta-feira (06), um homem, de 44 anos, se deparou com uma surpresa nada agradável, encontrando o próprio carro completamente destruído, no bairro Maracanã, em Anápolis. A ação teria sido realizada pela ex-esposa, de 54 anos, com quem a vítima tem uma relação conturbada.

Imagens registradas por populares mostram o vidro traseiro do veículo severamente danificado, assim como os faróis traseiros e o para-brisa dianteiro.

Em outra gravação, é possível ver o momento em que a suspeita entra no automóvel e retira alguns pertences.

Em depoimento, o homem alegou que deixou o carro estacionado em frente à residência da amiga e que, ao sair da casa, o encontrou danificado. Ele então decidiu acionar a Polícia Militar (PM), que compareceu ao local.

De acordo com ele, ambos mantinham uma relação conturbada, e o crime teria ocorrido durante a madrugada, enquanto ele ainda estava na casa da amiga.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil (PC).