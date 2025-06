Ausente em 1ª missa, Milei visita Leão 14, e governo diz que papa viajará à Argentina

DOUGLAS GAVRAS

BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) – Depois de não participar da missa inaugural do pontificado de Leão 14, o presidente Javier Milei saiu do Palácio Apostólico neste sábado (7) com a promessa de que o novo pontífice irá visitar a Argentina, ao contrário do que ocorreu no pontificado de Francisco.

Milei foi recebido por Leonardo Sapienza e outros membros do cerimonial do Vaticano, realizando um tour até a biblioteca do apartamento do papa. Também estavam presentes o embaixador argentino na Santa Sé, Luis Pablo María Beltramino, e outros convidados.

Foi o porta-voz da Casa Rosada, Manuel Adorni, quem divulgou que o papa confirmou a sua intenção de visitar a Argentina, embora a data ainda não tenha sido discutida –seu antecessor, o argentino Jorge Bergoglio, não chegou a visitar seu país de origem durante o pontificado.

No encontro, o ultraliberal falou com o papa sobre seus planos de governo e a importância de manter a inflação baixa. Em seguida, houve uma troca de presentes entre os dois –de um lado, um mosaico do Vaticano; de outro, um poncho da província argentina de Catamarca, além de livros do economista liberal Jesús Huerta de Soto.

A delegação argentina divulgou nas redes sociais que o encontro com Milei foi o mais longo que o papa teve com líderes desde o início de seu pontificado.

Milei não tinha comparecido à missa inaugural de Robert Prevost como papa, no último dia 18, preferindo participar das eleições para o Legislativo da cidade de Buenos Aires que ocorreram no mesmo dia.

Também foram abordados temas como a Guerra da Ucrânia e o conflito no Oriente Médio, com o papa defendendo medidas para a paz, uma marca desse seu primeiro mês de pontificado. O Vaticano fez uma declaração sobre o apreço pelas relações bilaterais com os argentinos, mencionando questões socioeconômicas e a luta contra a pobreza.

Milei começou por Roma o seu giro de nove dias por países da Europa e por Israel, chegando à capital italiana na sexta-feira (6), para um encontro com a primeira-ministra Giorgia Meloni, no Palácio Chigi.

A reunião selou um novo acordo entre a empresa de energia italiana ENI e a petrolífera argentina YPF, para produção e exportação de gás natural liquefeito na reserva de Vaca Muerta (patagônia argentina).

Meloni aproveitou para expressar apoio às reformas econômicas que Milei está implementando na Argentina, que vão ao encontro das políticas do governo italiano em reduzir gastos públicos e favorecer o livre mercado. Ambos os líderes têm uma afinidade ideológica, compartilhando visões contra o socialismo e em favor de uma economia de mercado livre, além de valores conservadores nos costumes.

O itinerário de Milei na Europa ainda inclui visitas de Estado, um fórum financeiro e cerimônias de premiação. Na sequência do encontro com Leão 14, ele viajará para a Espanha para o Fórum Econômico de Madri. Em seguida, irá para a França se encontrar com o presidente Emmanuel Macron, dias após o líder francês receber o presidente Lula.

A comitiva, em seguida, viaja a Israel para uma série de reuniões, incluindo encontros com o presidente, Isaac Herzog, e o primeiro-ministro, Binyamin Netanyahu.