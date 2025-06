Duda Santos conta que terminou namoro com homem branco por ser discriminada pelo sogro

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS0 – Protagonista da novela das seis, ‘Garota do Momento’ (Globo), Duda Santos revelou que, assim como Beatriz, sua personagem, foi vítima de discriminação racial ao namorar um rapaz branco. E, ao contrário da mocinha da trama, que terá um final feliz ao lado de Beto (Pedro Novaes), ela optou por terminar a romance.

“O pai do meu ex-namorado era racista e não aceitava o relacionamento. A gente se amava muito. O pior momento foi quando esse namorado me defendeu de um menino também racista na escola. Eles brigaram e foram expulsos. O pai dele ficou P da vida e o afastou de mim, mandando ele ir morar com a mãe. Aí desisti da relação”, disse ela ao jornal Extra.

Duda se descreve como uma pessoa “muito apaixonada” e conta que recorreu à terapia na fase em que estava solteira. “Tive relacionamentos longos. Fiquei quatro anos namorando. Aí terminei, fiquei pouco tempo solteira, namorei um ano. Depois tive outra relação de dois anos…”.

Ela afirma que, apesar do que aconteceu, não descarta a possibilidade de viver outro relacionamento inter-racial. “Tem questões, não é tão simples, mas tudo se resolve na conversa. Requer um esforço da parte do outro para aprender a ter uma escuta apurada, um olhar para o mundo diferente. Mas a gente pode sentir amor por qualquer pessoa. Eu não sou bloqueada para nada disso”.