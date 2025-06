Netflix anuncia elenco de nova minissérie sobre acidente com Césio-137 em Goiânia

Além dos nomes, plataforma também divulgou primeira imagem promocional

Gabriella Pinheiro - 07 de junho de 2025

Ator Johnny Massaro. (Foto: Divulgação)

A nova minissérie da Netflix que contará sobre o maior acidente radiológico do mundo, o Césio-137, que ocorreu em Goiânia, em 1987, já tem o elenco definido.

Conforme divulgado pelo próprio serviço de streaming, o protagonista da trama, que se chamará Emergência Radioativa, será o ator Johnny Massaro.

Nascido no Rio de Janeiro (RJ), o artista é também diretor e estreou na televisão em 2005 na novela infanto-juvenil Floribella e ganhou maior notoriedade ao interpretar Fernando Chalfon na novela Malhação.

O elenco ainda conta com nomes conhecidos como Paulo Gorgulho, Alan Rocha, Tuca Andrada, Antonio Saboia, Bukassa Kabengele e Luiz Bertazzo.

Além dos nomes, a plataforma também divulgou a primeira imagem promocional da série, que já está sendo gravada.

Criada pelo escritor, diretor e produtor brasileiro Gustavo Lipsztein, dirigida por Fernando Coimbra e produzida pela produtora Gullane – responsável pela série Senna, a série abordará a atuação de físicos e médicos na corrida contra o tempo para salvar a vida de milhares de pessoas e da própria cidade.

“Emergência Radioativa resgata, por meio da ficção, um evento histórico quase esquecido no país, mas que diz muito sobre nós enquanto nação. A narrativa tem múltiplos pontos de vista e é liderada pelas vítimas, médicos e físicos — sendo que esses últimos são protagonistas incomuns na nossa dramaturgia. Também é raro termos uma série do gênero thriller que não trate de policiais e bandidos, mas sim de pessoas comuns lidando com um evento extraordinário”, comenta Fernando.

