Método rápido e eficaz para acabar com os gases (funciona sem precisar de remédio)

Chegou a hora de aprender a eliminar de vez essa experiência tão desconfortável da sua vida

Magno Oliver - 08 de junho de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Minha Vida)

O acúmulo de gases intestinais é algo que faz parte do organismo humano e um problema que muita gente vai passar, mais cedo ou mais tarde. Essa experiência não é individual, sendo coletiva até demais.

O problema gera desconfortos intestinais que causam dores, incômodos e só mesmo aliviando o excesso para se sentir bem.

Os gases intestinais são, na verdade, um fenômeno natural do processo digestivo que surge por uma série de fatores. Ingestão de alimentos que produzem esses gases, consumo de bebidas gaseificadas, maus hábitos alimentares e até mascar chiclete.

Até mesmo comer rapidamente gera uma ação que produz mais gases intestinais no organismo. Mas existe solução para o problema? O que a ciência diz? Há o que fazer sem precisar tomar remédio?

Método rápido e eficaz para acabar com os gases

O primeiro ponto que a literatura medicinal aponta é observar sempre a saúde intestinal. Em casos de constipação, por exemplo, eles surgem já que as fezes acumuladas no intestino fermentam e liberam gases. Os médicos instruem a sempre investigar a causa subjacente para adotar a estratégia mais eficaz de alívio.

Um método caseiro e sem uso de remédios que bombou nas redes sociais recentemente e tem mostrado efeito no alívio intestinal é o da pressão abdominal. A estratégia consiste em deitar-se de barriga para cima e dobrar os joelhos sobre o abdômen para ajudar a liberar os gases naturalmente e mais rápido. Repetir esse exercício ao longo do dia ajuda muito a eliminar gases e se mostrou bastante eficaz no combate à constipação.

Aliada à técnica da pressão abdominal temos também a massagem abdominal. Você vai executar movimentos circulares de cima para baixo para ajudar a empurrar os gases para fora do corpo. O uso de um creme hidratante ou óleo corporal pode ajudar bastante nesta tarefa e aumentar o conforto.

