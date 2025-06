Método simples para acabar com o amarelado e recuperar a cor original dos eletrodomésticos brancos

Ruan Monyel - 08 de junho de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Canal João Takashi)

Com o passar do tempo, é comum que eletrodomésticos brancos, como geladeiras, micro-ondas e máquinas de lavar, comecem a apresentar um aspecto amarelado.

Esse problema ocorre por diversos fatores, como a ação da luz solar, o acúmulo de gordura e poeira, além da oxidação natural do plástico.

Apesar de não interferir diretamente no funcionamento do aparelho, o amarelado causa a impressão de sujeira, envelhecimento ou desleixo.

A boa notícia é que existe um método simples, acessível e eficaz para recuperar a cor original desses eletrodomésticos, sem necessidade de recorrer a produtos caros.

Método simples para acabar com o amarelado e recuperar a cor original dos eletrodomésticos brancos

O truque caseiro que vem ganhando popularidade entre donas de casa consiste em utilizar uma pasta feita com apenas dois ingredientes: bicarbonato de sódio e água oxigenada volume 40.

Essa combinação forma uma espécie de creme clareador que, quando aplicado corretamente, consegue remover o amarelado do plástico, devolvendo o branco original.

A aplicação é bastante simples: basta misturar os ingredientes até formar uma pasta espessa, espalhar sobre a área amarelada com a ajuda de uma esponja ou pincel, cobrir com plástico filme e deixar agir por aproximadamente duas horas.

Durante esse tempo, o bicarbonato atua como um abrasivo suave, limpando a sujeira impregnada, enquanto a água oxigenada penetra no material e promove a ação clareadora. Após o tempo de pausa, é só retirar o plástico, remover o excesso com um pano úmido e secar bem. O resultado costuma ser visível já na primeira aplicação, mas, em casos de amarelado muito intenso, o processo pode ser repetido uma segunda vez.

Além de eficaz, esse método é seguro para o uso doméstico, desde que sejam tomados cuidados básicos, como utilizar luvas durante o manuseio da água oxigenada e evitar contato direto com os olhos e mucosas. Essa solução é ideal para quem deseja manter seus eletrodomésticos sempre com aparência de novos, sem investir em produtos químicos agressivos ou procedimentos caros. Com poucos ingredientes e um pouco de paciência, é possível transformar o visual da cozinha e renovar seus aparelhos de maneira simples e econômica.

