Aeroporto de Goiânia se pronuncia após avião se chocar com urubu ao aterrissar

Colisão com a ave foi registrada no sábado (07) e vídeo feito por um dos passageiros registrou situação da aeronave

Paulo Roberto Belém - 09 de junho de 2025

Estrago no bico da aeronave foi registrado por passageiro (Foto: Reprodução)

Passageiros de um voo que tinha como destino Goiânia passaram por um imprevisto daqueles quando estavam prestes a aterrizar no Aeroporto Internacional Santa Genoveva, no último sábado (07).

A aeronave de grande porte supostamente bateu contra um urubu quando fazia a aproximação para pousar. A viagem era oriunda do Aeroporto Internacional de São Paulo (Guarulhos).

Com a força do impacto, o bico do avião ficou avariado e foi necessário arremeter o voo.

Nas imagens que circulam nas redes sociais, não é possível identificar de qual companhia aérea seria a aeronave.

Contudo, a assessoria do Aeroporto Internacional de Goiânia se pronunciado somente nesta segunda-feira (09) sobre o acontecimento envolvendo o urubu.

Na nota divulgada à imprensa, a Motiva, antiga CCR Aeroportos, confirmou o que denominou de “birdstrike”, termo que se refere quando há colisão com ave durante qualquer momento de um voo.

A concessionária ainda informou que o avião aterrissou em segurança, considerando que o procedimento de pouso ocorreu normalmente.

Segue a íntegra da nota:

O Aeroporto de Goiânia confirma o registro de uma colisão com ave (birdstrike) no último sábado (7), mas reforça que o procedimento de pouso ocorreu normalmente, dentro dos protocolos de segurança estabelecidos, e que não houve qualquer impacto às operações do aeroporto. Assessoria de Imprensa – Aeroporto de Goiânia

