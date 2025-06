Goiânia recebe feira com livros a partir de R$ 10; confira

Ação oferece seleção diversificada e será promovida pela Livraria da Vila em parceria com a Ciranda Cultural

Gabriella Pinheiro - 09 de junho de 2025

Livraria da Vila (Foto:reprodução/internet)

Os amantes literários podem se preparar. Isso porque Goiânia será palco de uma feira de livros com preços acessíveis que ocorrerá até o dia 30 de junho.

A ação acontecerá no Shopping Flamboyant, na Avenida Deputado Jamel Cecílio, no Jardim Goiás, e será promovida pela Livraria da Vila em parceria com a Ciranda Cultural.

Durante a feira, será oferecida uma seleção diversificada de obras infantis, além de clássicos da literatura e livros interativos, com preços a partir de R$ 10.

Entre os títulos oferecidos, estão 3 Palavrinhas , Kit de colorir com 12 lápis de cor e Animais para colorir com 100 adesivos – todos destinados ao público infantil e a preço de R$ 10.

Além disso, há também opções como A Odisseia, de Homero, na edição da Principis, além de 101 histórias para a hora de dormir, Truques de mágica e muitos mais.

Vale destacar que a feira acontece de segunda a sábado das 10h às 22h e domingo das 14h às 20h.

