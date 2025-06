Passeios diferentes para fazer a dois em Goiânia no Dia dos Namorados

Capital está cheia de atividades para que os pombinhos possam aproveitar esta data especial

Thiago Alonso - 09 de junho de 2025

Pedalinhos do Lago das Rosas, em Goiânia. (Foto: Reprodução)

Com o Dia dos Namorados se aproximando, muitos casais se preparam para aproveitar um 12 de junho especial, com programas a dois e tudo que uma das datas mais românticas do ano pode proporcionar.

Em Goiânia, isso não é diferente, uma vez que a capital conta com uma série de eventos especiais para que os apaixonados possam desfrutar de um dia encantador, com opções para todos os gostos.

Lago das Rosas

Um desses exemplos é o clássico passeio de pedalinhos no Lago das Rosas, no Setor Oeste. O lago oferece pedalinhos em formato de gansos — conferindo um toque todo romântico — disponíveis para aluguel, possibilitando um passeio pelas águas.

Além do lago central, o parque oferece um ambiente agradável para casais que desejam aproveitar a natureza, com uma extensa área verde e espaço para piqueniques confortáveis.

Zen Adega e Restaurante

Em Goiânia, existem poucos locais tão bonitos quanto o Zen Adega e Restaurante (@zenadegaerestaurante), que é um deleite para o Dia dos Namorados. O cenário deste estabelecimento é um espetáculo à parte, com um jardim romântico, decorações encantadoras e mesas preparadas para receber os enamorados.

O cardápio, por sua vez, oferece opções especiais, muito saborosas, com apresentações caprichadas que agradam diferentes paladares, além de harmonizar com a vasta carta de vinhos que a casa oferece aos clientes.

Viela Gastronômica

Quando se fala em ambientes românticos, o Viela Gastronômica (@zenadegaerestaurante) é uma escolha e tanto. O restaurante, situado estrategicamente na viela da Rua 136-D, possui um salão amplo, com decoração romântica, além de outros espaços, como uma pequena varanda em frente à piscina, uma área com luzes e um lindo jardim.

Não o bastante, o menu do estabelecimento também apresenta opções sofisticadas, com combinações que incluem drinks, sucos naturais e vinhos que fecham com chave de ouro.

Planetário

O Planetário da Universidade Federal de Goiás (UFG) (@planetario.ufg), costuma oferecer sessões de observação e atividades relacionadas à astronomia, ideal para casais que buscam programas diferentes no Dia dos Namorados.

Com entrada gratuita — ou com valor simbólico, dependendo da programação — é uma alternativa pouco explorada que une ciência e lazer. Também vale acompanhar a agenda do local com antecedência para saber os horários e temas disponíveis.

Evoé Café com Livros

Para quem procura um ambiente menos tradicional, mas ainda perfeito para encontros, o Evoé Café com Livros (@planetario.ufg), situado no Setor Sul, é um espaço que combina cafeteria e livraria.

O local tem toda uma atmosfera especial, que inclui um jardim romântico, céu aberto, uma grande sala-quadro-negro, drinks exclusivos e petiscos para os mais variados bolsos e gostos — incluindo até mesmo opções vegetarianas.

Parque Flamboyant

Por fim, outra alternativa de lazer em meio à natureza no Dia dos Namorados, é o Parque Flamboyant, localizado no Jardim Goiás. Com uma área aproximada de 125 mil m², este parque oferece um espaço amplo, seja para fazer uma caminhada, um passeio ou simplesmente aproveitar o ar livre.

Além disso, os apaixonados também podem se conectar às várias atividades que o parque proporciona, como piqueniques, brincadeiras e até dois lagos que dão um toque especial.

