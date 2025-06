Aberto processo seletivo em Goiás com diversas vagas para nível fundamental incompleto

São quase 20 oportunidades e interessados terão adicional de insalubridade

Gabriella Pinheiro - 10 de junho de 2025

Hospital Estadual da Mulher, em Goiânia. (Foto: Agência Brasil Central)

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo emergencial do Hospital Estadual da Mulher Dr. Jurandir do Nascimento (Hemu), em Goiânia, com diferentes oportunidades.

No total, são 17 vagas disponíveis para contratação imediata, destinada para os cargos de auxiliares de limpeza, e para profissionais com ensino fundamental incompleto.

Os interessados devem se dirigir, de forma presencial, para entregar os currículos no departamento de recursos humanos (RH) do Hemu, que fica na Rua R-7, no Setor Oeste, até às 17h da quarta-feira (11).

Os selecionados receberão uma remuneração mensal de R$ 1.518 com adicional de insalubridade conforme convenção coletiva da categoria.

Vale destacar que os candidatos aprovados no certame ainda terão direito à alimentação no local, além de prêmio incentivo como benefícios.

