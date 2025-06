Motorista de aplicativo chama atenção de passageira por motivo inusitado: “será que esqueceu os óculos?”

Condutor foi flagrado conduzindo o veículo de um jeito que ninguém esperava

Magno Oliver - 10 de junho de 2025

(Foto: Captura de tela/Instagram/@uberdepre)

O trabalho como motorista de aplicativo é um serviço que exige bom atendimento e muita dedicação do condutor em tudo.

Assim, uma viagem requer atenção ao trajeto, ao que o passageiro está levando e também ao trânsito em volta. Só que dessa vez um simples detalhe chamou a atenção.

Um motorista de aplicativo passou por uma situação um tanto inusitada com um passageiro e a história viralizou nas redes sociais.

A cena aconteceu durante uma corrida simples e um fato curioso chamou a atenção do passageiro, o deixando bastante surpreso. O ocorrido foi parar no Instagram da @uberdepre.

Ao entrar no carro para seguir até o destino, o passageiro percebeu algo um tanto diferente.

Logo após sentar no banco, ele notou um objeto estranho nas mãos do motorista. Ao observar com mais atenção, percebeu que o motorista de aplicativo dirigia segurando uma lupa bem grande.

Durante todo o trajeto, ele manteve uma das mãos no volante e a outra segurando a lupa em frente ao celular, que exibia o aplicativo de navegação.

“E esse motorista por aplicativo que foi a viagem inteira dirigindo com uma lupa?, disse o passageiro na legenda da postagem.

Nas imagens, o condutor parecia muito concentrado e com dificuldades para ler as informações na tela. Nos comentários, muitas pessoas se mostraram indignadas, enquanto que outras tentaram justificar o uso da lupa.

“Lupa era só para ver a velocidade, provavelmente alguma deficiência visual de perto”, disse um seguidor.

“Eu pensei em julgar, mas vai saber da vida dele. Às vezes não faz por mal, às vezes porque precisa trabalhar pra ganhar um extra pra sobreviver”, pontuou outra internauta.

“E ele foi assim (usando a lupa para enxergar) o caminho inteiro”, comentou o passageiro na legenda.

“Será que esqueceu os óculos?”, se perguntou um outro curioso.

Confira o vídeo completo da história:

