5 motivos que podem estar deixando o seu banheiro com um cheiro ruim

Magno Oliver - 11 de junho de 2025

Não tem jeito, todo mundo vai enfrentar o problema de cheiro ruim no banheiro de casa mais cedo ou mais tarde, não é mesmo? Mas apesar de ser “comum”, muita gente não sabe como resolver isso.

Assim, se o seu banheiro anda com um cheiro esquisito que não sai por nada, o perfil no Instagram do @lar.cabral listou alguns motivos frequentes pra isso.

1. Falta da peça de proteção interna do ralo

Isso acontece porque muitos pedreiros acabam removendo essa peça de proteção do ralo na hora de instalar a caixa de descarga. No entanto, é essa pecinha que impede o cheiro do esgoto voltar para superfície. Se estiver sem ela, o cheiro ruim volta com certeza.

2. Falta de sifão linear nas tubulações

Pias, torneiras e conexões da casa precisam ter sifões lineares em suas tubulações para evitar que o mau cheiro se espalhe pela casa. Assim, com a ausência dele nas tubulações, pode estar voltando até cheiro podre na sua pia e outros lugares da casa.

O pedreiro explica que é importante deixar a dobra do cano para que o odor não suba para superfície. Evita também que a água parada forme mau cheiro.

3. Anel de vedação do vaso

Com que frequência você checa a vedação do vaso e se pode estar saindo algum odor por lá? Quase ninguém faz isso, não é mesmo? O pedreiro explica que é raro essa vedação estragar, porém acontece sempre em alguns lares.

Assim, caso tenha algum cheiro ruim vindo do seu banheiro, ele orienta olhar primeiramente como está o anel de vedação do seu vaso sanitário.

4. Tubo de ventilação do esgoto

O especialista reforça que essa manutenção só é possível quando você está construindo a sua casa. Ele explica que a instalação desse cano ajuda a mandar o mau cheiro e gases para fora da casa, especialmente na parte de cima.

5. Cantinhos do banheiro

Ele explica que em alguns cantinhos do banheiro, em especial perto do chuveiro, muita gente tem o costume de mijar em volta e deixar o ambiente com forte de xixi. Assim, a amônia presente no ambiente deixa o local com um odor insuportável.

