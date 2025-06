É de Goiás o mais novo ganhador da Quina que acertou todos os números e levou para casa mais de R$ 7 milhões

Sortudo cravou as cinco dezenas da sorte com uma aposta simples

Isabella Valverde - 13 de junho de 2025

Sorteio foi transmitido ao vivo pela Caixa. (Imagem: Captura de tela)

A sorte sorriu para Goiás no sorteio da Quina realizado na noite desta sexta-feira (13).

Um apostador da cidade de Campos Belos foi o único a acertar os cinco números do concurso 6755 e garantiu sozinho o prêmio de R$ 7.132.614,10.

A aposta vencedora foi simples e feita na Lotérica Nossa Senhora da Conceição. Conforme sorteio realizado pela Caixa Econômica Federal (CEF), os números sorteados foram: 16 – 23 – 46 – 51 – 67.

Além do grande ganhador, outros goianos também comemoraram. Moradores de Caiapônia e Goiânia acertaram quatro dos cinco números sorteados e receberão R$ 6.744,42 cada.

Segundo a Caixa, o próximo sorteio da Quina ocorre neste sábado (14) e tem prêmio estimado em R$ 600 mil.

Como apostar na Quina?

As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa ou pelo site loteriasonline.caixa.gov.br, até as 19h do dia do sorteio.

Na Quina, o jogador pode escolher de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis. A aposta mínima custa R$ 2,50.

Quanto mais dezenas marcadas, maiores as chances de ganhar — e também o valor da aposta.

Jogadores também podem optar pela Surpresinha (escolha automática dos números) ou pela Teimosinha (mesmos números em vários concursos).