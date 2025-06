Ipasgo lança processo seletivo com vagas em Goiânia, Anápolis, Catalão e salários de até R$ 12 mil

São quase 50 vagas destinadas para candidatos com níveis de escolaridade médio ou superior

Gabriella Pinheiro - 13 de junho de 2025

Prédio do Ipasgo, em Goiânia. (Foto: Divulgação/Ipasgo Saúde)

Estão abertas as inscrições para um processo seletivo do Serviço Social Autônomo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos e Militares do Estado de Goiás (Ipasgo Saúde), com diversos cargos e salários de até R$ 12 mil nas cidades de Goiânia, Anápolis e Catalão.

São 47 oportunidades oferecidas para diferentes áreas, destinadas a candidatos com níveis de escolaridade médio ou superior.

As candidaturas podem ser feitas, de forma gratuita e online, por meio do site do Ipasgo até a próxima quarta-feira (18). Na página, o candidato deve escolher uma das funções e clicar em “Ver detalhes”.

Dessa forma, é possível visualizar todas as informações do cargo. Em seguida, o interessado deve selecionar a opção “Candidatar-se a essa vaga”.

O processo seletivo acontecerá em duas etapas: análise curricular e entrevista. De acordo com o Ipasgo, as datas ainda serão definidas, e o cronograma dependerá da quantidade de currículos cadastrados.

As remunerações do processo seletivo variam entre R$ 2.634,33 e R$ 12.325,79, e os selecionados receberão benefícios: vale-alimentação de R$ 1,3 mil; subsídio de até 30% no plano Ipasgo Saúde Cerrado; convênio com o Serviço Social do Comércio (Sesc); e descontos de até 70% em farmácias.

Veja a lista:

Analista administrativo nível I – Coordenação de Regionais e Postos (Corep – Catalão)

Vagas: 1

Salário: R$ 3.441,05

Nível: Superior

Analista administrativo nível II – Coordenação de Regionais e Postos (Corep – Anápolis)

Vagas: 1

Salário: R$ 4.660,91

Nível: Superior

Analista administrativo nível II – Diretoria de Assistência e Saúde (Diasa)

Vagas: 1

Salário: R$ 4.660,91

Nível: Superior

Analista administrativo nível V – Coordenação de Desempenho de Rede (Coder)

Vagas: 2

Salário: R$ 9.260,93

Nível: Pós-graduação

Analista administrativo nível IV – Coordenação de Gestão da Rede e Negociação (Coger)

Vagas: 1

Salário: R$ 7.522,46

Nível: Pós-Graduação

Analista administrativo nível II – Coordenação de Autorização e Regulação Administrativa (Coara)

Vagas: 1

Salário: R$ 4.660,91

Nível: Superior

Analista administrativo nível III – Coordenação de Gestão de Rede e Negociação (Coger)

Vagas: 1

Salário: R$ 6.001,45

Nível: Superior

Analista administrativo nível IV – Coordenação de Regulação Técnica e OPME (Corto)

Vagas: 1

Salário: R$ 7.522,46

Nível: Pós-graduação

Assistente administrativo – Coordenação de Regulação Técnica e OPME (Corto)

Vagas: 2

Salário: R$ 2.634,33

Nível: Ensino médio

Analista administrativo nível V – Coordenação de Gestão da Rede e Negociação (Coger)

Vagas: 1

Salário: R$ 9.260,93

Nível: Pós-graduação

Assistente administrativo – Coordenação de Garantia do Atendimento (Cogat)

Vagas: 1

Salário: R$ 2.634,33

Nível: Ensino médio

Assistente administrativo – Secretaria Executiva (Secex)

Vagas: 1

Salário: R$ 2.634,33

Nível: Ensino médio

Assistente administrativo – Coordenação de Estratégia e Qualidade (Coesq)

Vagas: 1

Salário: R$ 2.634,33

Nível: Ensino médio

Analista administrativo nível I – Coordenação de Regulação Técnica e OPME (Corto)

Vagas: 1

Salário: R$ 3.441,05

Nível: Superior

Analista administrativo nível I – Gerência de Rede Assistencial (Geras)

Vagas: 1

Salário: R$ 3.441,05

Nível: Superior

Analista administrativo Nível V – Gerência de Atendimento (Gerat)

Vagas: 1

Salário: R$ 9.260,93

Nível: Pós-graduação

Analista administrativo nível II – Coordenação de Relacionamento e Obrigações ANS (Coans)

Vagas: 1

Salário: R$ 4.660,91

Nível: Superior

Analista administrativo nível III – Coordenação de Regionais e Postos (Corep)

Vagas: 1

Salário: R$ 6.001,45

Nível: Superior

Analista administrativo nível I – Coordenação de Regionais e Postos (Corep)

Vagas: 1

Salário: R$ 3.441,05

Nível: Superior

Analista administrativo nível I – Coordenação de Regionais e Postos (Corep)

Vagas: 2

Salário: R$ 3.441,05

Nível: Superior

Assistente administrativo – Coordenação de Regionais e Postos (Corep)

Vagas: 2

Salário: R$ 2.634,33

Nível: Ensino médio

Analista administrativo nível V – Coordenação de Dados, Inteligência e Sistemas (Codis)

Vagas: 1

Salário: R$ 9.260,93

Nível: Pós-graduação

Analista administrativo nível I – Coordenação de Teleatendimento (Cotel)

Vagas: 1

Salário: R$ 3.441,05

Nível: Superior

Assistente Administrativo – Coordenação de Teleatendimento (Cotel)

Vagas: 2

Salário: R$ 2.634,33

Nível: Ensino médio

Analista administrativo nível V – Gerência de Relacionamento (Gerel)

Vagas: 1

Salário: R$ 9.260,93

Nível: Pós-graduação

Analista administrativo nível II – Coordenação de Conformidade Cadastral (Cocad)

Vagas: 1

Salário: R$ 4.660,91

Nível: Superior

Analista administrativo nível IV – Coordenação de Redes, Segurança e Serviços (Corss)

Vagas: 1

Salário: R$ 7.522,46

Nível: Pós-graduação

Técnico de T.I – Coordenação de Redes, Segurança e Serviços (Corss)

Vagas: 1

Salário: R$ 3.615,00

Nível: Ensino médio

Analista de tecnologia da informação nível IV – Gerência de Informação e Tecnologia (Gitec)

Vagas: 2

Salário: R$ 7.522,46

Nível: Pós-graduação

Engenheiro civil – Coordenação de Patrimônio e Apoio Logístico (Copal)

Vagas: 1

Salário: R$ 9.260,93

Nível: Superior

Analista administrativo nível III – Coordenação de Estratégia e Qualidade (Coesq)

Vagas: 1

Salário: R$ 6.001,45

Nível: Superior

Assistente administrativo – Coordenação de Atenção Especializada e Rede Própria (Caerp – Anápolis)

Vagas: 2

Salário: R$ 2.634,33

Nível: Ensino médio

Analista administrativo nível III – Coordenação Contábil (Conta)

Vagas: 1

Salário: R$ 6.001,45

Nível: Superior

Analista administrativo nível III – Coordenação de Planejamento e Orçamento Financeiro (Copof)

Vagas: 1

Salário: R$ 6.001,45

Nível: Superior

Analista administrativo nível I – Coordenação de Integridade e Proteção de Dados (Coipd)

Vagas: 1

Salário: R$ 3.441,05

Nível: Superior

Analista administrativo nível IV – Coordenação de Atenção Especializada e Rede Própria (Caerp)

Vagas: 1

Salário: R$ 7.522,46

Nível: Pós-graduação

Analista administrativo nível V – Coordenação de Atenção Especializada e Rede Própria (Caerp)

Vagas: 1

Salário: R$ 9.260,93

Nível: Pós-graduação

Supervisor – Coordenação de Atenção Especializada e Rede Própria (Caerp – Anápolis)

Vagas: 1

Salário: R$ 12.325,79

Nível: Superior

Enfermeiro – Coordenação de Atenção Domiciliar (Coate)

Vagas: 1

Salário: R$ 7.522,46

Nível: Superior

