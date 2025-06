Onde assistir Atlético-GO x Coritiba pela Série B neste domingo (15)

Dragão vem de vitória após quatro jogos com resultados negativos

Augusto Araújo - 13 de junho de 2025

Atlético-GO recebe o Coritiba neste domingo (15). (Foto: Bruno Corsino / JP Pacheco)

Buscando emendar uma sequência de vitórias, o Atlético volta a campo neste domingo (15) para enfrentar o Coritiba, em partida válida pela 12ª rodada da Série B.

A bola vai rolar a partir das 16h no estádio Antônio Accioly, localizado no Setor Campinas, em Goiânia. Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ) irá comandar a equipe de arbitragem.

O Dragão deu fim a uma sequência negativa de resultados na última rodada. Enfrentando o Athletico Paranaense, na Arena da Baixada, o clube goiano conseguiu a primeira vitória cinco jogos.

E o gol decisivo saiu logo no início da partida. Aos cinco minutos, Alix Vinicius fez o tento solitário que decretou o 1 a 0 no placar.

Assim, o Rubro-Negro de Goiás subiu para a 13ª colocação da Série B, com 14 pontos.

Inclusive, se encontra um lugar abaixo do Furacão, mas por ter uma vitória a menos (três diante de quatro), fica em desvantagem nos critérios de desempate.

Adversário desafiador

Já o Coxa briga pelas primeiras posições da competição, com 20 pontos em 11 jogos. Dessa forma, ocupa o 4º lugar, na zona de classificação para a Série A.

Porém, o time tropeçou no último confronto. Jogando contra o Botafogo-SP em Ribeirão Preto (SP), as equipes não saíram do 0 a 0.

Apesar disso, não dá para dizer que a fase do Coritiba é ruim. Nas três partidas anteriores, o clube venceu o América-MG, Criciúma e Avaí.

Já o Botafogo-SP se encontra em 17º lugar da Série B, na zona de rebaixamento, com 10 pontos conquistados em 11 confrontos.

Onde assistir Atlético-GO x Coritiba pela Série B neste domingo (15)

A plataforma de streaming Disney+ fará a transmissão do confronto pelas mídias sociais, assim como a ESPN pela rede de TV a cabo.

