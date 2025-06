Urban formaliza pedido de novo aumento na passagem de ônibus em Anápolis

ARM confirma solicitação e afirma que está analisando a proposta da concessionária do transporte público

Paulo Roberto Belém - 13 de junho de 2025

Terminal Rodoviário Urbano, em Anápolis. (Foto: Bruno Velasco)

Uma possiblidade nada agradável para os usuários do transporte público em Anápolis pode estar por vir: um novo aumento da passagem de ônibus.

Ao Portal 6, a Urban, concessionária que opera o sistema na cidade, disse que já apresentou os cálculos dos custos tarifários e formalizou o pedido de recomposição do contrato para a Prefeitura, que acontece anualmente no mês de julho.

Além disso, apontou que aguarda a manifestação sobre o novo valor, sem mencionar qual. Isto porque é o Executivo quem dá a palavra final, após analisar os dados enviados.

Vale destacar que, desde dezembro passado, a passagem de ônibus está custando R$ 5,25, sendo a mais cara do estado. O valor sobe para R$ 6 se pago em espécie.

Analisando

De forma semelhante, a Administração municipal confirmou ao Portal 6 que recebeu a solicitação e que a proposta está em análise preliminar pela Agência Reguladora do Município (ARM).

Além disso, pontuou que tem mantido diálogo com a Urban e tem dialogado com o Governo de Goiás na busca por subsídios que possibilitem a redução da tarifa para o usuário, ao invés do aumento.

Em abril passado, o prefeito Márcio Corrêa (PL) chegou a tratar diretamente com o governador Ronaldo Caiado (UB) sobre a possibilidade, considerando que Anápolis está fora dos olhares quanto ao subsídio do sistema de transporte.

Atenção

Quem do governo que demonstrou estar “cautelando” a questão é o vice-governador Daniel Vilela (MDB), que mantém relacionamento mais estreito até mesmo com o prefeito Corrêa.

Inclusive, além da redução do valor da passagem, há a expectativa de que Anápolis alcance programas, até mesmo federais, para sanar a defasagem da frota de ônibus, que não passa por renovação para veículos mais modernos há anos.

Enquanto as tratativas acontecem, o que os passageiros de Anápolis observam de efetivo é a gratuidade do transporte aos domingos e feriados. Ocorrendo desde maio, a questão é bancada integralmente pela Prefeitura.

