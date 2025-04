Márcio Corrêa busca apoio de Caiado para reduzir valor da passagem de ônibus em Anápolis e melhorar o sistema

Estado investe mais de R$ 12,4 milhões por mês no transporte da região Metropolitana, onde tarifa é R$ 4,30

Samuel Leão - 02 de abril de 2025

Márcio Corrêa, prefeito de Anápolis. (Foto: Paulo de Tarso/Secom)

Uma das pautas do encontro recente entre o prefeito Márcio Corrêa (PL) com o governador Ronaldo Caiado (UB) foi o transporte coletivo de Anápolis.

Márcio busca por apoio do Governo de Goiás para baixar o valor da passagem, que hoje custa R$ 5,25 no cartão e R$ 6,00 no dinheiro — mais caro que em Goiânia, onde o sistema é melhor estruturado.

A renovação da frota com veículos mais modernos e sustentáveis, ampliação das linhas, criação de estações satélites e melhorias no tempo de espera também foram discutidos.

Atualmente, o Estado investe R$ 12,4 milhões mensais para manter a tarifa congelada a R$ 4,30 na região Metropolitana.

À Rápidas, o prefeito destacou a necessidade de Anápolis também firmar uma parceria com o Estado para garantir um transporte mais eficiente e acessível.

“Não podemos continuar penalizando a população com uma tarifa mais alta e um sistema defasado. Queremos modernizar a frota, reduzir o tempo de espera e tornar o transporte coletivo uma opção real para o cidadão”, afirmou.