Anápolis se posiciona após confusão envolvendo torcida organizada no estádio Jonas Duarte

Desentendimento ocorreu após partida pela Série C que terminou em 0 a 0

Augusto Araújo - 15 de junho de 2025

Confusão aconteceu ao final de jogo da Série C. (Foto: Reprodução)

O Anápolis Futebol Clube publicou uma nota, na tarde deste domingo (15), após uma confusão ocorrida ao final da partida da equipe contra o Retrô, na noite deste sábado (14).

Na ocasião, o confronto terminou empatado em 0 a 0, em jogo válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Dessa forma, teve continuidade a má fase do Galo da Comarca, que ainda não venceu na competição e ocupa a lanterna do torneio.

Diante desse cenário, membros da Torcida Independente Tricolor (TIT) se dirigiram rumo aos vestiários do Estádio Jonas Duarte. Segundo a nota do Anápolis, a finalidade seria conversar pacificamente com diretores, comissão técnica e atletas do clube.

No entanto, na altura do estacionamento, uma confusão começou, após um segurança tentar conter os torcedores, no que o clube classificou como um mal entendido.

“Após o ocorrido, membros da Torcida Organizada (TIT) puderam conversar com os Diretores e Atletas que se encontravam no estacionamento, tudo isso de forma ordeira e pacífica, como sempre ocorreu. Mantendo uma relação próxima de muito respeito e diálogo entre as partes”, destacou a diretoria do Anápolis.

Além disso, o texto destacou que o portão de acesso do estacionamento, que caiu durante a confusão, não teria sido atacado pelos torcedores. Assim, a queda dele teria ocorrido por problemas estruturais do próprio estádio Jonas Duarte.

A situação foi rapidamente resolvida, destacou a nota. Contudo, um diretor da TIT teria se ferido no incidente. “O Anápolis Futebol Clube lamenta o ocorrido e se coloca a total disposição e desde já informa, que não medirá esforços para prestar-lhe a melhor assistência possível”.

Confira a nota na íntegra:

O Anápolis Futebol Clube vem a público esclarecer que na noite de ontem, dia 14.06.2025, após a partida contra a Equipe do Retrô válida pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C que terminou no empate sem gols, membros da nossa Torcida Organizada se dirigiram para a região dos vestiários do Estádio Jonas Duarte, com a finalidade de conversarem pacificamente com Diretores, Comissão Técnica e Atletas.

Infelizmente, por uma falha de comunicação, houve um grande mal entendido no momento em que representantes da Torcida ingressaram no estacionamento, o que gerou um breve tumulto em virtude da intervenção da segurança do Clube que se preocupou com a integridade física de todos que estavam presentes, mas que logo foi solucionado.

Após o ocorrido, membros da Torcida Organizada (TIT) puderam conversar com os Diretores e Atletas que se encontravam no estacionamento, tudo isso de forma ordeira e pacífica, como sempre ocorreu. Mantendo uma relação próxima de muito respeito e diálogo entre as partes.

O Anápolis informa ainda, que em nenhum momento o portão de acesso ao estacionamento para os vestiários foi alvo de ataques por parte dos torcedores. Desde a inauguração da nova área do Estádio, muitos problemas estruturais foram identificados, incluindo o portão citado, que precisa ser manuseado com cuidado, haja vista, que não possui trava de segurança, o que fica bem claro nos vídeos que circulam nas redes sociais, sendo um problema exclusivamente estrutural.

No que tange ao Torcedor Fael membro da Diretoria da TIT que infelizmente se feriu durante o tumulto, o Anápolis Futebol Clube lamenta o ocorrido e se coloca a total disposição e desde já informa, que não medirá esforços para prestar-lhe a melhor assistência possível.

Reiteramos o nosso máximo respeito aquele que é nosso MAIOR patrimônio, o NOSSO TORCEDOR!

Seguiremos juntos, UNIDOS, para em breve, sairmos da atual situação que nos encontramos na tabela da Competição Nacional.

NOTA OFICIAL ⚽️ Anápolis se posiciona após confusão envolvendo torcida organizada no estádio Jonas Duarte Leia: https://t.co/wl50EUDKqN pic.twitter.com/MxKMFdHaEP — Portal 6 (@portal6noticias) June 15, 2025

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!