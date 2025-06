Muito além de deixar os sapatos brilhando: veja para que também serve o nugget

Produto tem usos impressionantes na limpeza e restauração de diversos objetos dentro de casa

Isabella Valverde - 15 de junho de 2025

Quando se fala em “nugget”, a maioria das pessoas logo pensa naquela tradicional latinha de graxa usada para dar brilho e vida nova aos sapatos.

Mas o que muita gente ainda não sabe é que esse produto vai muito além do uso no calçado e pode ser um verdadeiro curinga na limpeza e restauração de objetos do dia a dia.

Com sua fórmula à base de ceras, pigmentos e solventes, o nugget é capaz de revitalizar superfícies, esconder riscos e proteger materiais que vão muito além do couro dos sapatos.

E o melhor: tudo isso de forma prática e com resultado imediato.

Veja para que também serve o nugget

1. Reformar bolsas e cintos

Sabe aquela bolsa de couro desbotada ou o cinto que já perdeu o brilho? Uma fina camada de nugget aplicado com pano macio pode devolver a aparência de novo. O truque vale também para carteiras e mochilas.

2. Disfarçar arranhões em móveis escuros

Se você tem móveis de madeira em tons escuros, o nugget pode ser um ótimo aliado.

Aplicando com cuidado sobre riscos e cantos desgastados, ele ajuda a igualar a cor e devolver a uniformidade visual.

3. Restaurar painéis de carro

Nos carros mais antigos, os painéis e acabamentos internos em preto podem ficar opacos com o tempo.

Uma pequena quantidade de nugget preto espalhada com uma flanela pode devolver o brilho — com cuidado para não exagerar nem aplicar sobre partes sensíveis.

4. Brilho em bolsas de viagem e malas rígidas

Bagagens que sofreram com o uso e com o tempo podem ganhar nova vida com um pouco de nugget.

A dica vale para malas em couro sintético ou material fosco, ajudando a disfarçar marcas e deixar tudo mais apresentável.

5. Capinhas de celular e objetos decorativos

Pequenos objetos pretos de uso diário, como capinhas de celular, pulseiras e até peças decorativas em resina ou metal pintado, podem ficar como novos com uma leve aplicação do produto.

Cuidados importantes

Apesar da versatilidade, o nugget não deve ser usado em qualquer superfície.

Evite aplicar em tecidos, superfícies porosas ou claras, pois o pigmento pode manchar. Sempre teste antes em uma pequena área escondida.

E lembre-se: o uso é indicado apenas em objetos escuros ou pretos, preferencialmente feitos de couro, vinil ou materiais com acabamento brilhante.

