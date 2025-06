O segredo para conservar as bananas por mais tempo

Encontramos a solução para um problema que todo mundo que compra a fruta precisa lidar frequentemente

Magno Oliver - 15 de junho de 2025

(Foto: Reprodução/Instagram/@_helenicequeiroz)

Com açaí, na vitamina, no café da manhã, a banana é uma fruta essencial na alimentação e está presente nos lares brasileiros diariamente.

No entanto, quando a gente compra um cacho de bananas, por exemplo, surge um problema que muitas pessoas não calculam: elas começam a escurecer muito rápido. É o chamado amadurecimento precoce.

Dessa forma, o amadurecimento rápido da fruta se torna uma dor de cabeça que todo mundo enfrenta uma hora ou outra.

Porém, para te ajudar a amenizar o efeito, existe um truque potente para conservar as bananas e mantê-las frescas e consumíveis por um tempo maior.

Você comprou suas bananas na feira, armazenou corretamente, só que alguns dias depois notou que ela está avançada no amadurecimento e com sinais claros de escurecimento? Vamos te ajudar!

Um relatório divulgado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) trouxe a luz no fim do túnel para quem sofre com problemas de amadurecimento precoce das bananas.

Em análise publicada pelo órgão, os pesquisadores concluíram que o papel alumínio é uma boa saída para ajudar no estado máximo de conservação das bananas.

O item ajuda a prolongar a vida útil do alimento e retardar o efeito rápido de amadurecimento.

Para isso, basta envolver os talos da banana com o papel alumínio e deixar bem fechadinho. Essa dica ajuda a desacelerar o amadurecimento, retendo o gás etileno, o agente causador do amadurecimento da fruta que é liberado pelo talo.

A Food Republic reforça que “envolver o topo do seu cacho com alumínio ajuda a prender um pouco do etileno, para que ele não escape para a atmosfera e toque o corpo das bananas. Isso retarda o escurecimento e dá a você mais tempo para aproveitar seu cacho”.

