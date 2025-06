É por isso que o seu celular Samsung está lento e travando

Tutorial mostra que é possível resolver esse problema ativando 3 recursos de fábrica que vêm desativados no aparelho

Magno Oliver - 16 de junho de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/John Tekeridis)

Não importa qual o modelo, marca, sistema operacional, celular que se preze também acontece de gerar travamentos, superaquecimentos ou mesmo lentidão.

Mesmo seu celular sendo Android ou iOS, ninguém está imune a estes fenômenos, uma hora ou outra eles vão travar ou gerar lentidão nos aplicativos.

E para quem tem celular da linha Samsung, por exemplo, uma boa notícia bombou nas redes sociais e o tutorial viralizou na internet.

O canal no Instagram do @AngeloJRTech trouxe uma luz no fim do túnel para quando acontece o clássico probleminha de lentidão e travamento do celular.

Sabemos que esses problemas se dão por vários fatores: memória RAM ou interna cheias, instabilidade no sistema operacional, etc. Mas em um vídeo postado por Ângelo, ele mostrou que existem algumas configurações de fábrica que ajudam a resolver este problema em aparelhos da Samsung.

1. Melhore a Bateria

Entre em CONFIGURAÇÕES, toque em BATERIA e ative o recurso PROTEÇÃO DA BATERIA. Ele orienta ativar e selecionar o modo ADAPTÁVEL. Assim, o recurso faz com que a longevidade da sua bateria dure muito mais.

2. Configurações de Carregamento

Ainda no menu de BATERIA, vá em CONFIGURAÇÕES DE CARREGAMENTO e ative a opção de VELOCIDADE DO CARREGAMENTO para deixar o processo mais rápido também.

3. Assistência do Aparelho

Tocando em ASSISTÊNCIA DO APARELHO, toque no ícone superior direito do gráfico e toque na opção PROBLEMAS ENCONTRADOS. Segundo Ângelo, o aparelho mostra problemas que fazem o funcionamento entrar em lentidão, entre outras coisas. Assim, o ponto que mais faz gerar lentidão, segundo ele, são aplicativos em segundo plano ou não utilizados que acabam consumindo memória e o gasto de bateria.

4. Reinício Automático

Ainda em CONFIGURAÇÕES, toque em REINÍCIO AUTOMÁTICO e marque a opção selecionando quais dias você quer que o aparelho reinicie. Assim, ele vai colocar tudo em ordem e corrigir os bugs de lentidão e funcionamento inesperado. Por fim, a indicação é marcar para reiniciar todos os dias e em um horário que você não está usando o aparelho, de preferência madrugada ou bem cedinho, ao acordar.

Confira o vídeo completo com os tutoriais:

