Exército lança editais com mais de 170 vagas para diferentes estados do Brasil

Inscrições podem ser feitas de forma online, mediante ao pagamento de taxa

Gabriella Pinheiro - 16 de junho de 2025

Exército brasileiro (Foto: Divulgação)

O Exército Brasileiro lançou editais com diversas vagas para diferentes regiões do Brasil, voltadas para a formação de Oficiais nas áreas do Quadro Complementar (CFO-QC), Capelães Militares (CFO/QCM) e Serviço de Saúde (CFO/S/Sau).

Estão sendo disponibilizadas 171 oportunidades, sendo 63 para o Curso de Formação de Oficiais do Quadro Complementar, destinadas aos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Distrito Federal, Bahia, Pernambuco, Ceará, Maranhão, Pará, Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima.

As inscrições podem ser feitas até o dia 20 de junho, por meio do site https://esfcex.eb.mil.br/. O valor da taxa de inscrição para todos os participantes é de R$ 150.

Para os cargos do Curso de Formação de Oficiais do Quadro Complementar, é necessário que os interessados tenham idade máxima de 32 anos, completados até 31 de dezembro do ano da matrícula.

Além disso, dentre os requisitos gerais do Exército, estão: ter formação superior na área de atuação do Quadro Complementar, que abrange as seguintes áreas: Administração; Ciências Contábeis; Comunicação Social (Jornalismo); Direito; Economia; Enfermagem; Estatística; Informática; Psicologia; Pedagogia; Veterinária; e Magistério (nas disciplinas de Biologia, Geografia, História, Inglês, Matemática, Português, Química e Física).

No caso do Curso de Formação de Oficiais do Quadro de Capelães Militares, estão sendo destinadas 3 oportunidades para os cargos de Padre Católico Apostólico Romano e Pastor Evangélico. É preciso ter formação superior em Teologia, idade mínima de 30 anos e máxima de 40 anos, completadas até a data do término do curso.

Para o Curso de Formação de Oficiais do Serviço de Saúde, estão sendo oferecidas 105 oportunidades entre os Cursos de Formação de Oficiais Médicos (CFO Med), Formação de Oficiais Farmacêuticos (CFO Farm) e Curso de Formação de Oficiais Dentistas (CFO Dent).

Nesse caso, é preciso ter nível superior na área e idade máxima até a matrícula em 2026: 32 anos para Medicina sem especialidade, Odontologia e Farmácia, e 34 anos para Medicina com especialidade.

É válido destacar que os médicos devem possuir especialização em: Anestesiologia; Cirurgia de Cabeça e Pescoço; Cirurgia Geral; Cirurgia da Mão; Cirurgia Pediátrica; Cirurgia Vascular; Clínica Médica; Endocrinologia; Endoscopia Digestiva; Geriatria; Ginecologia e Obstetrícia; Infectologia; Mastologia; Medicina da Família – Saúde da Família; Nefrologia; Oftalmologia; Ortopedia/Traumatologia (cirurgia de joelho e cirurgia de ombro); Otorrinolaringologia; Pediatria; Pneumologia; Proctologia; Radiologia; Reumatologia; Urologia; e Clínica Geral. Para farmacêuticos, a formação exigida é em Farmácia. Para dentistas, as especialidades são: Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, Dentística Restauradora e Endodontia.

