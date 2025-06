Hospital Evangélico Goiano recebe certificação de alta conformidade às práticas de segurança do paciente

Segundo diretor-geral do HEG, Romílton Gonçalves, essa certificação reforça o compromisso do hospital com a gestão de riscos e a melhoria contínua da qualidade, especialmente em áreas críticas como as UTIs

Gabriella Licia - 16 de junho de 2025

(Foto: Divulgação)

O Hospital Evangélico Goiano (HEG) alcançou um importante reconhecimento nacional: a certificação de Alta Conformidade às Práticas de Segurança do Paciente, concedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O selo atesta que o hospital cumpre rigorosamente os protocolos exigidos pela Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 36/2013, que estabelece ações para promoção da segurança do paciente e a melhoria contínua da qualidade nos serviços de saúde em hospitais com Unidade de Terapia Intensiva.

A entrega do certificado foi conduzida pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO). A certificação foi entregue no dia 3 de junho, em solenidade realizada na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego). Representaram o HEG no evento, as profissionais Rosana Mendes – Enfermeira da Qualidade – e Danyela Alves – Gerente da Qualidade.

O diretor-geral do HEG, Romílton Gonçalves Dias, comemorou a conquista:

“Receber o Certificado de Alta Conformidade às Práticas de Segurança do Paciente é o reconhecimento do esforço conjunto de toda a equipe em garantir uma assistência segura, qualificada e centrada no paciente”.

Segundo ele, essa certificação reforça o compromisso do hospital com a gestão de riscos e a melhoria contínua da qualidade, especialmente em áreas críticas como as UTIs. “Cada protocolo seguido, cada ação educativa e cada evento adverso analisado contribuem para um ambiente mais seguro para pacientes, profissionais e familiares”, destaca.

A avaliação realizada pela Anvisa é nacional e ocorre anualmente em parceria com os Núcleos de Segurança do Paciente da Vigilância Sanitária (NSP VISA) de todos os estados e do Distrito Federal. Desde 2016, a iniciativa contempla hospitais com leitos de UTI e, mais recentemente, serviços de diálise. Os critérios são rigorosos: a certificação só é concedida a instituições que atingem ao menos 80% de conformidade em 21 indicadores estruturais e de processos assistenciais, todos baseados em normativas federais de segurança do paciente.

UTIs

Além do reconhecimento da Anvisa, a UTI do Hospital Evangélico de Anápolis também foi contemplada com o selo Top Performance da Epimed, um dos mais relevantes indicadores de qualidade assistencial no país. Apenas cerca de 300 UTIs brasileiras recebem o selo, concedido com base em dados clínicos e de desempenho ajustados à complexidade dos pacientes atendidos.

“Essa conquista reflete o compromisso da nossa UTI com uma assistência segura, baseada em evidências científicas e com foco em resultados reais, destacando a dedicação da equipe multiprofissional à melhoria contínua de processos, protocolos e desfechos clínicos”, destaca a direção do hospital.

As certificações colocam o Hospital Evangélico de Anápolis entre as instituições de saúde mais bem avaliadas do país em segurança do paciente, consolidando a UTI como referência em cuidado intensivo de excelência.